La incertidumbre jurídica que rodea la aspiración presidencial de Daniel Quintero abrió un nuevo frente inesperado: la posibilidad de que su esposa, Diana Osorio, entre en la carrera por la Casa de Nariño. Aunque la propia Osorio admitió en Blu Radio que contempla seriamente ese escenario, la realidad política muestra que, por ahora, no tendría el aval necesario para convertirse formalmente en candidata.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Daniel Quintero recibió portazo para elecciones: Registraduría le negó inscripción a consulta)

La exgestora social de Medellín reconoció que nunca había planeado asumir un rol electoral de este calibre, pero aseguró que los recientes obstáculos legales que enfrenta Quintero la llevaron a replantearse su lugar en el debate público.

Lee También

En la entrevista radial, Osorio calificó la decisión de la Registraduría de negar la inscripción de su esposo como un “atropello” y una “afrenta contra la democracia”, al considerar que esa entidad no tiene competencia para decidir sobre la participación de candidatos en consultas, una función que —según ella— corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para Osorio, su eventual aspiración no estaría motivada por ambición personal, sino por la necesidad de enfrentar lo que considera una injusticia política.

Lee También

Diana Osorio no tiene aval para elecciones de 2026

La ruta presidencial de Daniel Quintero ha estado marcada por tropiezos: en octubre se retiró de la consulta del Pacto Histórico días antes de la votación; en diciembre recibió el aval del partido indígena AICO; y en enero, la Registraduría le negó la inscripción para participar en la consulta de la izquierda.

Ante ese panorama, en la tarde del martes surgió la versión de que Diana Osorio tomaría su lugar como candidata, supuestamente con el aval del Partido del Trabajo de Colombia (PTC).

Esa información fue desmentida pocas horas después. En la mañana del miércoles, el PTC aseguró públicamente que no ha otorgado ningún aval a Osorio. A través de su cuenta oficial en X, la colectividad compartió un mensaje de su líder, Marcelo Torres, en el que fue tajante: el partido sí decidió respaldar a Daniel Quintero, pero no a su esposa. “La publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa”, afirmó.

UNA ACLARACIÓN INDISPENSABLE

“…la publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro Partido”. pic.twitter.com/sKrs89i2S0 — Partido del Trabajo de Colombia (@PTrabajoC) January 28, 2026

Así, aunque Osorio abrió la puerta a una eventual candidatura y dejó claro que lo está considerando, hoy su aspiración choca con un obstáculo clave: la falta de un aval real. Por ahora, su nombre se mueve más en el terreno de la posibilidad política que en el de una candidatura formal, mientras el futuro electoral de Daniel Quintero sigue en manos del Consejo Nacional Electoral.

* Pulzo.com se escribe con Z