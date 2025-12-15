El anuncio de que Daniel Quintero será candidato presidencial por el Partido Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) removió el panorama político y llevó a una inesperada publicación.

Sigue a PULZO en Discover

La periodista Luz María Sierra acudió a su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para soltar una presunta conversación en WhatsApp donde abre un gran campo de duda.

“Al leer esta noticia de Daniel Quintero me acordé de este chat que me escribió una fuente confiable el primero de diciembre: ¿Si esta persona no le quiso recibir a Quintero ese platal por darle el aval, será que los de AICO si?”, publicó la directora de El Colombiano sobre lo sucedido.

La comunicadora compartió imágenes de unos chats en WhatsApp en los que es posible leer la siguiente conversación entre dos personas sin identificar, al mostrar en principio un trino de Daniel Quintero para su aval con un partido político para la candidatura presidencial:

Lee También

Persona 1: “Ofrece mucha plata por el aval, me contó el director de una personería jurídica”

“Ofrece mucha plata por el aval, me contó el director de una personería jurídica” Persona 2: “Y, ¿te dijo cuándo está ofreciendo?”

“Y, ¿te dijo cuándo está ofreciendo?” Persona 1: “Más de 1.000 millones [de pesos]. Al tipo le dio miedo. Dijo: ‘Yo recibo eso y termino en la cárcel, prefiero dormir tranquilo'”.

Esta es la publicación de Sierra con las imágenes en cuestión:

Al leer esta noticia de Daniel Quintero me acordé de este chat que me escribió una fuente confiable el 1 de diciembre: ¿Si esta persona no le quiso recibir a Quintero ese platal por darle el aval, será que los de AICO si? ⬇️ https://t.co/3X3JYwRJiu pic.twitter.com/QJbXYUH5c0 — Luz María Sierra (@LuzMaSierra) December 15, 2025

Ese chat puso sobre la mesa supuestamente una cifra aproximada que el exalcalde de Medellín habría pagado, a pesar de que no hay ninguna clase de referencia adicional que lleve a comprobar esa hipótesis.

El ahora candidato presidencial de Aico sorprendió al responder con un mensaje acompañado de una imagen hecha con una composición gráfica en la que luce como un indígena para plantarse ante el tema.

“Luz María, feliz Navidad para ti y para mi equipo de El Colombiano. Ya nadie les cree, pero guarden todas sus ‘fake news’ para el próximo año. Van a tener mucho trabajo con cada punto que subamos. Tenemos aval”, contestó en esa misma red social.

El tema todavía no pasa de ser el parte del capítulo de lo que se ha convertido en una historia llena de decisiones en las que la polémica se ha convertido en una de las grandes invitadas.

¿Qué pasó con candidatura presidencial de Daniel Quintero?

La candidatura presidencial de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, para las elecciones de 2026 ha pasado por una serie de controversias y cambios, pero su aspiración sigue en curso a pesar de los obstáculos jurídicos.

Inicialmente, Quintero se inscribió como precandidato en la consulta interna del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en octubre de 2025, anunció su retiro de dicha consulta.

Alegó que las autoridades electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, cambiaron las reglas de juego al convertir la consulta en interpartidista, lo cual, según él, pondría en riesgo su futuro político al inhabilitarlo para otras candidaturas.

A pesar de su renuncia, su nombre apareció en el tarjetón de la consulta del 26 de octubre, en la que obtuvo una votación considerable, aunque no ganó. Este hecho desató una polémica jurídica, ya que la ley electoral colombiana establece que quien participa en una consulta interna y no resulta elegido, queda inhabilitado para inscribirse como candidato por otra organización política, incluso si se retiró formalmente.

Ante este panorama, la Registraduría Nacional le impidió inscribirse a través del mecanismo de recolección de firmas. Sin embargo, Quintero, insistiendo en su candidatura, logró un nuevo camino: el Partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) decidió otorgarle su aval presidencial.

Actualmente, la viabilidad definitiva de su candidatura con el aval de AICO está siendo analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El CNE debe determinar si el veto impuesto por su participación previa en la consulta del Pacto Histórico prevalece sobre el nuevo aval partidista, lo que convierte su aspiración en un complejo caso de derecho electoral.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.