Las particularidades del primer debate presidencial estuvieron marcadas por los movimientos en los que los presentes sacaron a flote sus cartas en el encuentro en RCN, El Tiempo y La FM.

Lo cierto es que, por momentos, otros protagonistas que no hacen parte de la denominada Gran Consulta para las votaciones del 8 de marzo de 2026 para buscar un candidato de centro derecha se robaron la atención.

El tema estuvo a cargo de Vicky Dávila, que en medio de una respuesta que ofreció acerca de sus propuestas para mejorar la salud en Colombia, no dejó pasar por alto una dura pulla frente a cámaras.

La vallecaucana, a falta de 6 segundos de que finalizara su respuesta sobre ese tema, sacó unas fotografías de Iván Cepeda junto a personas como Iván Márquez para lanzar una arremetida punzante.

“Si queremos esto no votemos nunca por este señor, ni un voto por Iván Cepeda. Véalo ahí con todos los bandidos. Este es el mayor peligro, el mayor riesgo para Colombia, ni un voto por Cepeda”, afirmó.

Lo cierto es que la periodista Maritza Aristizábal, en medio de la moderación de tiempo frente al resto de candidatos, le avisó a la aspirante que su tiempo había finalizado y por ello debía frenar su intervención.

Esa no fue la única movida de Dávila con un cartel en el debate, pues antes también hizo una referencia a la seguridad con uno de ‘Se busca’ para indicar la firmeza en su decisión sobre ese aspecto.

¿Cuáles son las consultas interpartidistas que se harán en Colombia?

Las dos consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales son las conocidas como La Gran Consulta y Pacto Amplio, que se perfilan como el mecanismo definitivo para organizar las fuerzas políticas de cara a la sucesión de Gustavo Petro en el cargo.

La Gran Consulta tiene varios candidatos marcados por la centro-derecha y oposición al Gobierno actual, mientras que el otro cuenta con múltiples figuras de la izquierda para unificar nombres, a pesar del favoritismo de Iván Cepeda.

Estas alianzas se basan en la necesidad de presentar propuestas de seguridad y reactivación económica que contrasten con el modelo vigente. Los ciudadanos que acudan a las urnas el 8 de marzo de 2026, fecha que coincide con las elecciones legislativas, tendrán la posibilidad de solicitar únicamente una tarjeta electoral entre las diferentes coaliciones disponibles.

Esta elección es fundamental porque el ganador de cada consulta recibirá automáticamente el respaldo oficial de todos los partidos integrantes del grupo, potenciando su visibilidad y recursos para la campaña principal.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2026-2030 están programadas para ejecutarse el domingo 31 de mayo de 2026 en su primera vuelta. Esta fecha es de suma importancia para el futuro político del país, ya que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del actual mandatario.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos durante esta jornada inicial, la ley colombiana estipula la realización de una segunda vuelta electoral entre los dos aspirantes con mayor votación, la cual se llevaría a cabo el domingo 21 de junio de 2026.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, como entidad encargada de la organización electoral, ya ha establecido el calendario oficial que rige todo el proceso. Este cronograma incluye etapas previas fundamentales como la inscripción de cédulas, que suele cerrarse dos meses antes de la votación, y la inscripción formal de candidatos y coaliciones.

Es importante recordar que antes de la cita presidencial de mayo, el país vivirá una jornada electoral el 8 de marzo de 2026 para elegir a los miembros del Congreso y realizar las consultas interpartidistas que definirán a varios de los aspirantes presidenciales definitivos que aparecerán en la tarjeta de mayo.

El ejercicio del voto es un derecho y un deber constitucional para todos los ciudadanos mayores de dieciocho años residentes en el país y en el exterior.

