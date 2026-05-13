De la Espriella fue tajante durante un evento en el Eje Cafetero en el que un periodista le preguntó por sus conversaciones con el sector bancario.

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El candidato fue tajante y dijo que él no tiene nada que hablar con los bancos y que lo único que les dirá es que bajen sus tasas o se preparen para competir con bancos extranjeros a los cuales les daría licencia para operar en Colombia.

“Mi conversación no es con la banca. Mi alianza es con el pueblo. A los bancos les diré que están cobrando al 17 % de interés hipotecario, y eso es una monstruosidad. Les diré que le presten a la gente al 2 % y, si no, les abro la puerta a los bancos de afuera. Yo no estoy patrocinado por los grupos económicos”, sentenció.

Esta semana ha sido movida y altamente controversial para el abogado. Su candidatura quedó envuelta en una polémica por comentarios realizados durante dos entrevistas a periodistas mujeres, considerados por varios sectores políticos como machistas y ofensivos.

La primera controversia ocurrió en el programa radial Piso 8, donde el abogado afirmó que había ganado votos femeninos “por el tamaño de sus genitales” e incluso pidió a una reportera hacer zoom a una fotografía suya.

La segunda se produjo en Noticias Caracol, cuando llamó “ignorante” a la periodista María Lucía Fernández tras una pregunta sobre declaraciones pasadas relacionadas con ética y derecho.

Las reacciones no tardaron en llegar desde diferentes sectores políticos. Paloma Valencia rechazó las bromas sexuales y pidió elevar el nivel del debate público, mientras Juan Daniel Oviedo criticó la frase del candidato.

También se pronunciaron Iván Cepeda y Sergio Fajardo, quien cuestionó si un “machista y misógino” debería aspirar a la Presidencia.

Ante las críticas, De la Espriella respondió en redes sociales asegurando que siempre ha defendido a las mujeres y citó como ejemplo su participación en la creación de la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely.

Además, afirmó que sus rivales buscan distraer la atención debido a la caída de sus campañas en las encuestas.

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