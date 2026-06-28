Es terrible la tragedia que se vive en Venezuela, ya que si bien el terremoto fue el pasado miércoles, con afectaciones en La Guaira y Caracas, principalmente, aún continúan las labores de búsqueda y rescate y con el paso de las horas cada vez aumenta, lamentablemente, el número de personas fallecidas por esta situación.

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Además, hay muchas personas que siguen desaparecidas, por lo que los familiares ruegan a los equipos de rescate que no se rindan, sino que por favor traten de hacer lo mejor posible para encontrar a sus seres queridos.

Eso, de hecho, es lo que está pidiendo la corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, Beatriz Adrián, quien ha cumplido con mucho profesionalismo su cubrimiento de este lamentable hecho, pero este domingo se quebró porque tiene a una familiar desaparecida.

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En la edición de mediodía de Noticias Caracol, la periodista hizo toda una radiografía de lo que se está viviendo en la capital venezolana, contando cómo están las ayudas, el número de víctimas, las estructuras y más, pero cuando iba a terminar interrumpió ese profesionalismo para hacer un pedido muy especial.

“Quiero aprovechar estos últimos segundos para decirles que tengo una prima desaparecidas en la Guaira. Su nombre es Yaneth Escalada Terrero. Por favor no paren la búsqueda porque nosotros tenemos la esperanza de que aparezca”, dijo, entre lágrimas, la periodista, quien agregó que su familiar tiene síndrome de Down.

Esto es lo que están viviendo miles de personas en Venezuela, quienes piden que no pare la búsqueda con la intención de encontrar, ojalá con vida, a sus familiares y seres queridos.

Además, Adrián, en una edición pasada, aseguró que en el momento del terremoto ella solo abrazó a sus hijos y su esposo y comenzaron a rezar, porque sentía que su edificio también se iba a desplomar. Por su parte, comentó que la oficina que usan para Caracol en ese país quedó destrozada, puesto que cayó una pared por el movimiento y aplastó equipos, computadores y mucho más.

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Lo cierto es que con el paso de las horas desafortunadamente las noticias son más poco alentadoras, teniendo en cuenta que ya van más de 1.400 personas fallecidas y más de 3.5000 heridos, lo que convierte esta situación como una de las peores tragedias de este país en su historia.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.