En medio de la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela, una noticia esperanzadora llegó desde La Guaira. El equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1 de Colombia logró sacar con vida a Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros.

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La información fue confirmada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que celebró el operativo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“¡Moisés fue rescatado con vida y está a salvo!”, escribió la entidad, que destacó el trabajo de los rescatistas colombianos desplegados en el vecino país.

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Acá, el emotivo momento:

¡Moises fue rescatado con vida y está a salvo! Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Tras seis horas de labores de alta precisión,… pic.twitter.com/QdqbEVEy4Y — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 27, 2026

Niño estaba atrapado a tres metros de profundidad

Según detalló la UNGRD, el menor permanecía sepultado a unos tres metros de profundidad y fue necesario un trabajo de alta precisión para llegar hasta él sin poner en riesgo su vida.

Las labores de rescate se extendieron durante aproximadamente seis horas, tiempo en el que el equipo colombiano trabajó de manera ininterrumpida hasta lograr la extracción del niño.

“Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moisés, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela”, señaló la entidad.

Posteriormente, el menor fue puesto a salvo y recibió atención médica.

Colombia sigue apoyando las labores de emergencia en Venezuela

El rescate de Moisés se convirtió en uno de los momentos más emotivos desde que Colombia envió personal especializado para apoyar las labores de búsqueda y atención tras los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela.

La UNGRD destacó que el operativo hace parte del trabajo conjunto del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. “Trabajamos unidos con un solo propósito: salvar vidas”, indicó la entidad.

El hallazgo del menor representa un rayo de esperanza en medio de una tragedia que deja centenares de muertos, miles de heridos y decenas de personas que todavía continúan desaparecidas entre los escombros de las ciudades más afectadas por los sismos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.