Por: El Colombiano

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El terremoto que estremeció a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio sigue dejando historias de dolor. Entre las víctimas mortales se encuentra Argemiro Antolínez Ángel, un ciudadano colombiano oriundo de Bucaramanga que falleció junto a su pareja sentimental tras el colapso de un edificio residencial en el estado Falcón.

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De acuerdo con los organismos de socorro venezolanos, Antolínez perdió la vida en la localidad de Tucacas, una de las zonas más afectadas por el fuerte movimiento telúrico. En el momento del sismo se encontraba dentro de un apartamento ubicado en el tercer piso del edificio La Mar Suite, estructura que terminó desplomándose debido a la intensidad del terremoto.

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Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron los cuerpos de la pareja durante las labores de remoción de escombros. Según reportó la prensa local, ambos fueron encontrados juntos bajo las toneladas de concreto que dejó el derrumbe.

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🚨URGENT 12:50am Rescue operations continue at La Mar Suite in Tucacas. (Via @soypetitygarcia) pic.twitter.com/vPHyWTMTI6 — CEe (@CEeBaz_) June 26, 2026

Argemiro Antolínez llevaba más de diez años residiendo en Venezuela, donde había establecido su vida. Sin embargo, tras su fallecimiento surgió un obstáculo que ha complicado el proceso para la entrega de su cuerpo: no existía documentación legal que acreditara su vínculo conyugal actual, por lo que las autoridades mantienen el caso bajo reserva mientras se determina quién puede reclamar legalmente los restos.

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La situación ha motivado una campaña humanitaria para localizar a sus familiares en Colombia. La iniciativa es liderada por la periodista colombiana Indira Ramírez, quien reside en España y decidió utilizar sus redes sociales y diferentes medios de comunicación para intentar contactar a los allegados del bumangués.

En declaraciones al diario Vanguardia, Ramírez explicó que el propósito es evitar que la familia permanezca sin conocer lo ocurrido.

“Creemos que esto hay que hacerlo por humanidad. No podemos quedarnos con la idea de que su exesposa, hermanos, primos o hijos en Bucaramanga no sepan que esta persona falleció”, manifestó.

La periodista aseguró que, hasta el momento, los intentos por ubicar a familiares a través de autoridades y medios de comunicación en Santander no han dado resultados. Mientras tanto, el cuerpo de Antolínez permanece en la morgue del hospital de Tucacas.

El proceso para repatriar los restos también enfrenta dificultades. De acuerdo con la información conocida, un familiar consanguíneo debe desplazarse hasta Venezuela para realizar el reconocimiento y reclamar oficialmente el cuerpo, requisito indispensable para iniciar los trámites de traslado hacia Colombia.

Por ello, quienes tengan información sobre familiares de Argemiro Antolínez Ángel en Bucaramanga o cualquier otra ciudad del país pueden comunicarse con los canales de asistencia humanitaria habilitados para este caso o escribir al número de WhatsApp +34 637 300 459, facilitado por la periodista que lidera la búsqueda.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.