En medio de las labores de atención en una zona afectada por una emergencia en Venezuela, circularon versiones en redes sociales sobre un presunto incidente que involucraría a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana durante el manejo de pertenencias encontradas entre víctimas fatales.

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De acuerdo con estos reportes no oficiales, en medio de las tareas de recuperación habrían sido hallados dólares entre las pertenencias de las personas fallecidas, lo que habría causado tensiones entre algunos uniformados presentes en el área.

(Vea también: Cómo ayudar a damnificados por sismos en Venezuela: puntos de acopio, cuentas y campañas activas)

Las mismas versiones señalan que la situación habría provocado molestia entre habitantes del sector, quienes habrían intervenido y exigido la destrucción del dinero, ante el temor de un posible conflicto mayor.

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En venezuela, los soldados de ka guardia bolivariana encontraron unos dolares entre los muertos

Y se estaban peleando entre ellos para ver quien se los quedaba La gente los obligo a romperlos porque sino los iban a linchar pic.twitter.com/sHxySJc9ie — ElBuni (@therealbuni) June 27, 2026

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades venezolanas que confirme o desmienta estos hechos, por lo que la información permanece en verificación.

También comenzaron a circular en redes sociales nuevos videos y denuncias ciudadanas que apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de ayudas destinadas a los damnificados.

Usuarios aseguran que algunos uniformados y personas identificadas por los denunciantes como cercanas al oficialismo estarían apropiándose de donaciones o reteniendo insumos que debían llegar a las zonas afectadas.

Cada vez hay mas videos de policias y chavistas robándose las donaciones que son para la gente de venezuela Bien que despues para defender a maduro no aparecio uno solo de estos pic.twitter.com/d21MYZBofQ — ElBuni (@therealbuni) June 26, 2026

Entre los señalamientos que se han viralizado aparece el nombre de Betulio Castillo, funcionario de la Alcaldía de Maracaibo y encargado de los estacionamientos del Mercado Las Pulgas, quien, según denuncias difundidas en plataformas digitales, estaría incautando parte de la ayuda humanitaria que llegaba al lugar.

ATENTOS | Me informan que Betulio Castillo, funcionario de la Alcaldía de Maracaibo y encargado de los estacionamientos del Mercado Las Pulgas, estaría incautando parte de la ayuda humanitaria del lugar. Esto ocurre en el Mercado Las Pulgas de Maracaibo. Exigimos que se aclare… pic.twitter.com/GTt18XVfPq — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) June 27, 2026

Paralelamente, distintos medios y organizaciones también reportaron restricciones y controles sobre algunos centros de acopio, mientras las autoridades sostienen que buscan centralizar la distribución para garantizar el orden logístico y evitar desvíos de recursos.

¡Al fin llegó la FANB a la zona de desastre! Pero no para ayudar, sino a ROBAR, ¡pedazos de vendepatria!. pic.twitter.com/LJaVaL5kb1 — Nelson Piñero (@nelsonpvzla2) June 27, 2026

¿Qué está pasando en Venezuela?

Venezuela atraviesa una de las peores tragedias sísmicas de su historia reciente tras un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte del país el pasado miércoles.

Los epicentros afectaron principalmente el eje Caracas – La Guaira – Carabobo, provocando el colapso de edificios, hospitales, infraestructura vial y el cierre parcial de servicios básicos como electricidad, agua y transporte.

El área más golpeada es La Guaira, donde barrios completos quedaron reducidos a escombros. Caracas también reporta graves daños estructurales, especialmente en zonas residenciales y edificios altos.

Las labores de rescate siguen activas, pero avanzan lentamente debido a la falta de maquinaria pesada, el colapso de vías y la gran cantidad de estructuras inestables.

(Vea también: [Video] Abuchearon a Delcy Rodríguez durante visita a zona del derrumbe en Caracas)

Cifras oficiales y balance humanitario

De acuerdo con los reportes más recientes de autoridades venezolanas y organismos internacionales:

1.000 personas fallecidas

Más de 3.360 heridos

Entre 200 y 200+ personas atrapadas bajo escombros en zonas críticas

en zonas críticas La ONU estima hasta 50.000 desaparecidos, cifra no confirmada oficialmente

Además, se han reportado daños en al menos 250 edificios, múltiples hospitales y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que permanece parcialmente fuera de operación.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.