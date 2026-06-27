La visita de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a uno de los puntos más afectados por los terremotos que golpearon el país terminó marcada por momentos de tensión. Residentes y familiares de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros de un edificio colapsado en Caracas cuestionaron públicamente la presencia de la mandataria y reclamaron que no se interrumpieran las labores de búsqueda.

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El episodio ocurrió este viernes en el edificio Petunia, una construcción de 22 pisos ubicada en el este de Caracas que colapsó durante los fuertes movimientos sísmicos registrados el miércoles. Según el balance oficial más reciente, los terremotos —de magnitudes 7,2 y 7,5— dejan hasta ahora 1.000 personas fallecidas y miles de heridos, mientras continúan las operaciones de rescate en distintas zonas del país.

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Rodríguez llegó al lugar para supervisar las operaciones adelantadas por organismos de emergencia y equipos de rescate. Sin embargo, la presencia de la comitiva oficial generó molestia entre algunas personas que permanecían en el sitio esperando noticias de sus familiares.

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De acuerdo con lo que se sabe, varios asistentes comenzaron a gritar consignas y reclamos desde detrás del perímetro de seguridad.

“Ya está bueno de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo”, se escuchó decir a algunas personas durante la visita.

Otros cuestionaron la respuesta institucional frente a la emergencia y exigieron acelerar las labores de rescate.

Según constató una periodista de AFP presente en el lugar, uno de los momentos que más inconformidad generó fue que parte de la maquinaria utilizada para remover escombros detuvo temporalmente sus operaciones durante el paso de la delegación oficial.

Además, algunas personas reclamaron que soldados realizaron labores de limpieza y despeje en la vía para facilitar el recorrido de la mandataria.

“Nuestros hijos llevan tres días haciendo voluntariado”, manifestó una mujer citada por la agencia, quien cuestionó que algunos ciudadanos hubieran tenido que apartarse momentáneamente de las tareas de apoyo.

Los asistentes insistieron en que la prioridad debía mantenerse en encontrar sobrevivientes.

El edificio Petunia se convirtió en uno de los escenarios más críticos tras los terremotos que afectaron principalmente a Caracas y al estado de La Guaira.

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Testigos han relatado que el colapso ocurrió en cuestión de segundos, cuando las estructuras comenzaron a caer una tras otra.

Como ha ocurrido en otros sectores golpeados por los sismos, cientos de ciudadanos se han sumado de forma voluntaria a las tareas de remoción de escombros, búsqueda de personas y entrega de ayuda humanitaria.

La emergencia continúa mientras equipos nacionales e internacionales mantienen las operaciones en distintas zonas afectadas del país y las autoridades siguen actualizando el balance de víctimas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.