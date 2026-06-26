La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de la crisis provocada por los devastadores terremotos que golpearon al país.

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(Vea también: Nuevo temblor en Venezuela aumenta el temor luego de devastadores terremotos)

A través de su cuenta en X, Rodríguez aseguró que ambos funcionarios estadounidenses le expresaron su respaldo ante la emergencia que atraviesa Venezuela.

El mensaje se conoce mientras continúan las labores de rescate en las zonas más golpeadas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, considerados entre los más fuertes en la historia reciente del país.

Recibí una llamada del presidente @realDonaldTrump y del Secretario de Estado @marcorubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Terremoto en Venezuela deja centenares de muertos

Las autoridades venezolanas reportan al menos 920 fallecidos, más de 3.000 heridos y decenas de desaparecidos, cifras que podrían aumentar a medida que avanzan las operaciones de búsqueda entre los escombros.

Los estados de La Guaira, Carabobo, Yaracuy y Caracas han sido algunos de los más afectados, con edificios colapsados, fallas en los servicios públicos y miles de personas damnificadas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.