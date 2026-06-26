Las autoridades venezolanas continúan actualizando el balance de víctimas que dejaron los fuertes terremotos registrados en el país, mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la cifra de personas muertes aumentó a 920 y la de heridos va en 3.360. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar a personas que permanecen desaparecidas entre los escombros de edificios colapsados.

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En medio de las operaciones, los organismos de socorro confirmaron el rescate con vida de 14 personas que permanecían atrapadas bajo las estructuras derrumbadas. A estas se suman otras personas que también fueron encontradas con vida, aunque algunas continúan atrapadas a la espera de maquinaria pesada que permita liberarlas de forma segura.

(Vea también: Colombia envía a Venezuela su equipo élite de salvamento tras el devastador terremoto)

Las labores de rescate cuentan con el apoyo de familiares, vecinos y voluntarios, quienes colaboran con los equipos especializados en la búsqueda de sobrevivientes. Sin embargo, las autoridades reconocen que, una vez superadas las 48 horas desde los sismos, las probabilidades de encontrar personas con vida comienzan a disminuir considerablemente.

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La emergencia también ha movilizado a la comunidad internacional. Hasta el momento, 17 países y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han enviado aviones con ayuda humanitaria que arribarán a Venezuela en los próximos días para apoyar la atención de los damnificados y reforzar las operaciones de rescate.

Colombiano murió en terremoto en Venezuela

Entre las víctimas que dejó el fuerte terremoto en el norte de Venezuela se encuentra el colombiano Argemiro Antolínez Ángel, oriundo de Santander, quien murió junto a su pareja sentimental cuando colapsó el edificio La Mar Suite, en Tucacas, estado Falcón, donde residían desde hacía más de una década. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos entre los escombros y, según informó Semana, ambos fueron encontrados abrazados.

Ahora, las autoridades enfrentan una dificultad para avanzar con la entrega del cuerpo, ya que no han logrado ubicar a familiares del colombiano en el país. La periodista Indira Ramírez, radicada en España, difundió el caso para ayudar a localizar a sus allegados en Bucaramanga y permitir que decidan si los restos serán repatriados a Colombia o permanecerán en territorio venezolano. Mientras tanto, el cuerpo de Antolínez permanece en las instalaciones forenses de Tucacas a la espera de que aparezca un familiar consanguíneo.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.