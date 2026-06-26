La catástrofe provocada por el doblete sísmico en Venezuela ha dejado de ser una fría acumulación de estadísticas gubernamentales para transformarse en una sucesión de dramas humanos profundamente desgarradores. El reflejo más doloroso de la emergencia que mantiene en vilo al continente quedó registrado en un video aficionado que ya le da la vuelta al mundo: el rescate y posterior testimonio de Mateo, un pequeño niño atrapado bajo las toneladas de escombros de lo que solía ser su hogar en el devastado estado costero de La Guaira.

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El material audiovisual, grabado por los mismos rescatistas en la zona cero del desastre, muestra al menor visiblemente conmocionado, cubierto de polvo, pero demostrando una entereza sobrehumana mientras bebe un poco de jugo que le suministran los cuerpos de socorro para rehidratarlo. Al ser interrogado por su procedencia y por el paradero de sus seres queridos, Mateo desarmó emocionalmente a los presentes al confirmar, con sutiles gestos de su cabeza, que es el único sobreviviente de su núcleo familiar.

“Me llamo Mateo… El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo, solo mi mamá salió”, relató el menor. Segundos después, ante la pregunta de una voluntaria sobre si su madre continuaba con vida bajo la estructura, el niño sentenció con una crudeza desgarradora: “Dejó de respirar ayer a las 7:30”.

La historia de Mateo es apenas una de las miles que se intentan escribir contrarreloj en los sectores de Caraballeda, Macuto y Catia La Mar. Tras el violento movimiento telúrico de magnitudes 7.5 y 7.2, el Gobierno venezolano declaró formalmente el Estado de Desastre Nacional. La situación se ha tornado aún más compleja debido a la aparición de más de 30 réplicas significativas que continúan sacudiendo el terreno, sembrando el pánico en Caracas, La Guaira y el estado de Yaracuy, región donde los sismólogos ubicaron el epicentro geográfico del fenómeno.

El balance oficial de víctimas sigue una escalada incontenible a medida que los civiles, las brigadas militares y los contingentes internacionales —incluido el equipo élite colombiano USAR COL-1— logran perforar las placas de concreto de los edificios residenciales colapsados.

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, confirmó el colapso operativo de la red asistencial del litoral central, detallando el estado de los ingresos médicos hospitalarios:

Atención de heridos: El sistema público de salud ha recibido a más de 4.300 pacientes con politraumatismos. Si bien la mayoría presenta lesiones leves, un porcentaje considerable permanece bajo pronóstico reservado y requiere intervenciones quirúrgicas complejas de urgencia.

Colapso en urgencias: Alvarado reconoció un preocupante subregistro inicial de decesos, advirtiendo que a las morgues y salas de reanimación han ingresado al menos 235 pacientes sin signos vitales, o bien ciudadanos que fallecen de forma fulminante a los pocos minutos de su arribo debido a la gravedad de los aplastamientos corporales.

El llamado desesperado de las comunidades en las calles de La Guaira, donde jóvenes y adultos remueven escombros con sus propias manos buscando a unas 200 personas reportadas como atrapadas, se sintoniza con el dolor de Mateo. Los equipos de salvamento intensifican el uso de herramientas tecnológicas de localización y el despliegue de los binomios caninos para arrebatarle más milagros a la muerte antes de que el tiempo consuma las esperanzas de encontrar vida bajo las ruinas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.