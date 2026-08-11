Por: France 24

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El expresidente sirio Bashar al-Assad fue condenado a la pena de muerte este martes 11 de agosto, luego de un fallo pronunciado por un tribunal sirio que lo halló responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto civil iniciado en 2011. Esta decisión marca un acontecimiento sin precedentes, ya que se trata de la primera vez que Assad es juzgado y sentenciado en ausencia por las nuevas autoridades que gobiernan el país tras su derrocamiento. De acuerdo con información suministrada por agencias internacionales y reportada por France 24, el proceso judicial comenzó en 2026 y ha enfocado sus esfuerzos en llevar a juicio tanto a exfuncionarios presentes como ausentes del antiguo Gobierno.

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En este mismo proceso también fue condenado Atef Najib, primo materno de Bashar al-Assad, quien recibió la misma sentencia capital. Najib, exgeneral de brigada del Ejército sirio y antiguo jefe de la rama de Seguridad Política en la provincia de Daraa durante 2011, fue señalado como pieza clave en la represión violenta que desencadenó el levantamiento popular y, por ende, la posterior guerra civil. Según los reportes de France 24, Najib fue presentado en la sala del tribunal bajo estrictas medidas de seguridad, vestido con el uniforme de prisionero y dentro de una jaula mientras escuchaba la lectura de la sentencia. Su captura se logró después de que los insurgentes lograran tomar Damasco en diciembre de 2024; ese mismo hecho empujó a Bashar al-Assad y a su hermano Maher a huir hacia Rusia.

La decisión judicial destaca la búsqueda de justicia y rendición de cuentas por actos cometidos durante los años más cruentos del conflicto en Siria. Además, el proceso cobra relevancia histórica por tratarse de la presentación ante la justicia de uno de los funcionarios de más alto rango del antiguo régimen. De acuerdo con el desarrollo del juicio, estos fallos ilustran el cambio de paradigma en Siria, donde las nuevas autoridades de transición han asumido la tarea de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la prolongada guerra civil que devastó a la nación desde 2011.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado Bashar al-Assad a la pena de muerte?

Bashar al-Assad fue condenado a la pena de muerte en ausencia por un tribunal sirio debido a su responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil que comenzó en 2011, según información de France 24. El fallo es resultado de un juicio impulsado por las autoridades de transición que asumieron el control tras la caída de su Gobierno.

¿Quién es Atef Najib y cuál fue su papel en la guerra civil siria?

Atef Najib es primo de Bashar al-Assad, exgeneral de brigada y antiguo jefe de la rama de Seguridad Política en Daraa en 2011. Según reportes recogidos de agencias internacionales y France 24, Najib encabezó la represión en esa provincia, hecho que fue clave para el inicio del levantamiento y el desarrollo de la guerra civil en Siria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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