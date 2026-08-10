Por: Caracol TV

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Un adolescente de 14 años protagonizó un ataque armado en una institución educativa de Tailandia, donde murieron siete personas y más de 30 resultaron heridas. Las autoridades investigan cómo el menor tuvo acceso al arma.

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Una nueva tragedia por armas de fuego conmociona a Tailandia. Un adolescente de 14 años asesinó presuntamente a sus abuelos antes de dirigirse a su centro educativo, donde posteriormente abrió fuego y causó la muerte de otras cinco personas.

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El hecho ocurrió este viernes en el instituto Debsirin, ubicado en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok. El balance inicial entregado por las autoridades hablaba de ocho fallecidos, pero posteriormente fue corregido a siete víctimas mortales: los dos abuelos del menor, dos profesores y tres integrantes del personal docente. El atacante también murió después de utilizar el arma para quitarse la vida, según informaron las autoridades.

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El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, afirmó desde el lugar de los hechos que el ataque habría sido planeado y señaló que el adolescente se encontraba bajo una fuerte presión relacionada con su entorno escolar.

Más de 30 personas resultaron heridas, de las cuales nueve permanecían en estado grave, según el reporte entregado por las autoridades. La escena generó momentos de pánico entre los estudiantes. Algunos testigos aseguraron haber escuchado numerosos disparos y observaron a cientos de alumnos intentando escapar del establecimiento.

“Tenía miedo de morir y de no poder perseguir mis sueños”, relató a AFP la estudiante Pawarisa Maylissa, quien se encontraba en las inmediaciones del colegio durante el ataque.

Tras el tiroteo, algunos estudiantes describieron al adolescente y hablaron sobre comportamientos que, según ellos, habían generado preocupación entre sus compañeros.

Purin Khumchoo, de 17 años, aseguró a la AFP que conocía al atacante y que algunos de sus amigos hablaban sobre su interés por las armas y el FBI. También afirmó que el adolescente habría sido víctima de acoso por parte de otros estudiantes. El joven relató que, cuando el atacante le apuntó, tuvo la impresión de que sabía utilizar el arma.

Las autoridades, sin embargo, serán las encargadas de establecer las circunstancias que llevaron al menor a cometer el ataque y determinar si existían antecedentes que hubieran podido alertar sobre el riesgo. Uno de los principales interrogantes que dejó la tragedia es cómo el menor consiguió el arma utilizada en el ataque.

El primer ministro señaló que la pistola estaba registrada legalmente y permanecía guardada en una vivienda, pero el adolescente habría conseguido acceder a ella.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el acceso a las armas de fuego en Tailandia, un país que mantiene una elevada cantidad de armas en circulación.

Según las cifras citadas en los reportes sobre el país, existirían alrededor de 10 millones de armas de fuego, lo que equivaldría aproximadamente a una por cada siete habitantes.

El episodio no es un caso aislado. En febrero, la Policía tailandesa detuvo a otro adolescente señalado de abrir fuego en una institución educativa del sur del país. En ese hecho murió el director del colegio y dos estudiantes resultaron heridos.

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Uno de los casos más graves ocurrió en 2022, cuando un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería del norte de Tailandia y asesinó a 24 niños y 12 adultos. Estos antecedentes han alimentado las discusiones sobre el control de armas y las medidas de seguridad en instituciones educativas del país.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación del nuevo ataque, familiares acudieron al colegio para recoger a sus hijos y estudiantes y trabajadores permanecieron reunidos en las afueras del establecimiento, todavía conmocionados por lo ocurrido.

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