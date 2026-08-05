Un nuevo caso de inseguridad en Bogotá quedó registrado en video luego de que varios hombres armados interceptaran a una persona en el sector de Ciudad Salitre, muy cerca del centro comercial Gran Estación. El hecho ocurrió este 5 de agosto y terminó con el robo de aproximadamente 20 millones de pesos que llevaba la víctima.

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Las imágenes, captadas por la cámara de un vehículo particular, muestran el momento en que los presuntos delincuentes rodean a la víctima para despojarla del dinero y de una cadena de oro, según recogió El Tiempo.

Durante el asalto, uno de ellos realizó disparos al aire, al parecer para intimidar a quienes se encontraban en el lugar y evitar cualquier intento de reacción.

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“No se trató de un fleteo, al parecer fue un hecho de hurto porque sí llamaron a la Policía. La zona de atención llegó y entrevistó al señor, quien manifestó que le habían hurtado una cadena, pero el señor no quiso interponer la denuncia”, explicó la Policía a City TV.

Luego de cometer el hurto, los responsables huyeron del sitio en una motocicleta de placas GXR10H, antes de que llegaran las autoridades. El video se convirtió en una de las principales pruebas del caso, ya que permitió registrar la apariencia de los sospechosos y parte de su recorrido durante la fuga.

La Policía de Bogotá adelanta las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables. Para ello, revisa las grabaciones de cámaras de seguridad del sector y el material audiovisual conocido hasta el momento, con el fin de establecer la ruta de escape y recuperar el dinero hurtado.

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¿Qué recomienda la Policía para evitar este tipo de robos?

La Policía Metropolitana de Bogotá suele recomendar que, cuando se transporten altas sumas de dinero, los ciudadanos soliciten el acompañamiento gratuito de las autoridades o utilicen servicios de transporte de valores. Además, aconseja evitar rutinas predecibles y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a la línea 123.

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