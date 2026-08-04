Una balacera alteró la tranquilidad de un billar de Chapinero, en Bogotá, luego de que un hombre, presuntamente, regresara armado al establecimiento después de sostener una discusión con varios empleados.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Tragedia: niño de 13 años murió por una bala perdida de un sicario)

De acuerdo con El Tiempo, el ataque, que se presentó el pasado domingo 2 de agosto, desató momentos de pánico entre trabajadores y clientes, mientras el responsable escapó antes de la llegada de las autoridades.

Según la información divulgada por el rotativo, el administrador del establecimiento recibió varios impactos de bala durante la agresión y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de las heridas. Otro trabajador también resultó lesionado y recibió atención médica.

Lee También

Las primeras versiones señalan que el incidente se originó cuando un cliente se negó a pagar la cuenta del consumo. Después del altercado, abandonó el lugar, pero minutos más tarde volvió con un arma de fuego y disparó contra los empleados que se encontraban en el billar.

¿Qué buscan establecer las autoridades sobre el ataque?

La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las investigaciones para identificar y ubicar al presunto agresor. Entre las pruebas que analizan los investigadores se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y de los sectores aledaños, así como los testimonios de las personas que presenciaron el ataque.

Con ese material, las autoridades esperan reconstruir la ruta de escape del sospechoso y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la balacera. El caso también permitirá establecer si el hombre actuó de manera espontánea o si existió algún otro factor que motivó el ataque.

* Pulzo.com se escribe con Z