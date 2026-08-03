Por: El Espectador

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Un violento hurto con arma de fuego se registró en las últimas horas en el barrio San Miguel, localidad de Barrios Unidos. Un ciudadano fue interceptado por tres hombres que lo intimidaron para robarle sus pertenencias avaluadas aproximadamente en 11 millones de pesos.

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Fue gracias a la reacción y alerta ciudadana que uniformados del CAI persiguieron a los delincuentes y los capturaron en flagrancia cuando intentaban esconderse en un parque de la zona.

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Al momento del registro, les hallaron los elementos hurtados y una pistola traumática calibre 9 mm.

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La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que los tres sujetos reúnen más de 19 registros de investigaciones en curso por el delito de hurto.

Desde la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, han insistido, por medio de reuniones con las altas cortes y la Fiscalía General de la Nación, de acelerar los procesos judiciales contra personas capturadas en flagrancia, proponiendo reducir el tiempo entre la detención y la sentencia con el fin de disminuir la reincidencia.

El segundo planteamiento suma fortalecer las herramientas con las que cuentan los jueces para valorar el historial de capturas e imputaciones de un procesado al momento de decidir si impone o no una medida de aseguramiento.

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De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 12 de julio, se han registrado 571 homicidios en Bogotá, donde el 65 % de los casos ocurrió con arma de fuego y el 26 % con arma cortopunzante.

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