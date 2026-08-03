Por: El Espectador

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El proceso judicial por el feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, joven de 21 años, dio un giro crucial el 3 de agosto, cuando el Juzgado 32 de Control de Garantías expidió la orden de captura contra José David Celis, expareja de la víctima y principal sospechoso de su asesinato. Esta decisión se produjo aproximadamente seis meses después del crimen y revocó la actuación previa de otro juez, quien, durante la audiencia de legalización de captura, había dejado en libertad a Celis. El juez argumentó en ese momento que el hecho, supuestamente, no había sido cometido con arma cortopunzante ni de fuego y que podría catalogarse como homicidio preterintencional, una figura jurídica que aplica cuando el resultado letal no se busca de manera directa; así, consideró que el sospechoso no representaba un peligro para la sociedad.

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Frente a esta postura, la representación de víctimas manifestó su rechazo, apoyada también por la Defensoría del Pueblo. La entidad cuestionó la decisión y señaló que existen antecedentes en los que mujeres acudieron a las instituciones para pedir protección y, al no recibir medidas oportunas, terminaron siendo víctimas de nuevos hechos de violencia, muchos de ellos letales. Según la Defensoría, ignorar los antecedentes y no valorar adecuadamente el riesgo puede consolidar un patrón institucional que facilita la reiteración de estos actos, incluso cuando las autoridades ya han sido advertidas sobre la situación de peligro.

En cuanto al caso de Laura Valentina Lozano, su asesinato ocurrió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026 en Cedritos, localidad de Usaquén, Bogotá. Lozano, además de estudiante de Ciencias Políticas, era deportista dedicada. La relación sentimental con el presunto victimario había terminado meses antes; ese día, ella fue a recoger a su mascota al apartamento de Celis. Información preliminar indica que fue estrangulada, un tipo de violencia común en contextos de control extremo de acuerdo con expertas en el tema. La dramática escena se agudizó cuando, tras el crimen, el sospechoso amenazó con lanzarse por la ventana, acción que llevó a los vecinos a alertar a la Policía, quienes lo capturaron en el lugar.

La gravedad de este crimen se contextualiza en medio de un panorama preocupante: según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y marzo de 2026 se reportaron en Colombia 129 noticias criminales relacionadas con feminicidio, 15 de ellas consumadas y 114 en grado de tentativa.

¿Por qué revocaron la libertad de José David Celis en el caso de Laura Valentina Lozano?

La libertad de José David Celis fue revocada porque, tras recursos e intervención de la Defensoría del Pueblo y las víctimas, el Juzgado 32 de Control de Garantías consideró necesario asegurar su captura. La decisión anterior se basó en argumentos sobre la falta de arma y la inexistencia de intención directa, pero fue objetada por no proteger a la víctima y ante el riesgo de repetición de violencia.

¿Qué es el homicidio preterintencional y cómo se diferencia del feminicidio?

El homicidio preterintencional es una figura penal en la que la muerte de una persona ocurre sin que exista intención directa de matar, sino como consecuencia de otra acción violenta. En contraste, el feminicidio implica la muerte de una mujer por razones de género, generalmente mediada por relaciones de poder, control o discriminación, lo cual agrava la responsabilidad penal del agresor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.