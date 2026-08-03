Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A pocos días de tomar posesión como presidente de la República, Abelardo De La Espriella convocó a los ministros y altos funcionarios que harán parte de su gobierno a un retiro espiritual en el corregimiento de Sabanilla, Atlántico. Esta fue la primera vez que los integrantes del equipo de gobierno electo se encontraron en un espacio conjunto, marcando así el inicio de un proceso que, según palabras del propio De La Espriella, trasciende la política tradicional.

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Durante el evento, el presidente electo expresó que ha sido “tocado por el Espíritu Santo” y sostuvo que la nueva administración debe afrontar una batalla que, desde su perspectiva, va más allá del simple ámbito político. Su mensaje buscó enfatizar la importancia de la dimensión espiritual y moral como guía para asumir los retos del país, estableciendo así el tono para lo que será su mandato.

La jornada inició temprano con la llegada de los ministros designados, sus asesores y otros integrantes que acompañarán a De La Espriella en el gobierno. La programación incluyó la celebración de una eucaristía en la iglesia de las Religiosas del Sagrado Corazón de María, espacio de recogimiento que dio inicio formal a las actividades del día.

En un gesto simbólico, el gabinete recibió Biblias personalizadas con el lema “La Patria Milagro”. Este nombre ha sido adoptado por De La Espriella como insignia de muchas de sus iniciativas políticas y refleja la intención de dotar a su gestión de una narrativa profundamente espiritual. Los obsequios fueron pensados para servir de inspiración permanente a quienes tendrán a su cargo las principales responsabilidades del Estado.

Durante el retiro, los asistentes vieron videos con temática religiosa, incluyendo producciones realizadas con inteligencia artificial sobre la vida de Jesucristo y mensajes del papa León XIV. De acuerdo con el equipo de comunicaciones del gobierno entrante, este espacio fue planeado para invitar a la reflexión personal y fortalecer los valores éticos que orientarán la administración, en una apuesta por vincular la fe al ejercicio de la función pública.

¿Qué significa que Abelardo De La Espriella hable de una batalla más allá de lo político?

Cuando Abelardo De La Espriella menciona que su gobierno enfrentará una batalla más allá del ámbito político, está subrayando que, para él, los desafíos que asumirá como presidente no son solo administrativos o de gestión pública, sino que también tienen un componente espiritual y ético que considera fundamental para el éxito de su mandato.

¿Cuál es el significado de ‘La Patria Milagro’ en el contexto del nuevo gobierno?

‘La Patria Milagro’ es un lema que Abelardo De La Espriella ha utilizado para identificar varias de sus propuestas y representa el deseo de unir el sentimiento religioso y la esperanza colectiva como eje central de su proyecto político, marcando un estilo de gobierno en el que la espiritualidad forma parte del discurso y de las acciones del gabinete.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.