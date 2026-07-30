La investigación por el hallazgo de un cuerpo abandonado en por lo menos cuatro bolsas en una zona rural de Puerto Colombia (Atlántico) tomó un nuevo rumbo luego de que las autoridades establecieran la identidad de la víctima.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Balacera en pleno sector comercial de Bogotá: mataron a joven que iba en carro caro

De acuerdo con información recogida por Infobae, se trata de Andrés Felipe Cueto Vaca, un joven de 19 años que fue visto con vida por última vez el pasado 19 de julio.

El hallazgo se produjo en un sector enmontado a un costado de la vía que comunica con el corregimiento de Sabanilla, donde habitantes alertaron a la Policía por fuertes olores que provenían de varios sacos abandonados entre la vegetación.

Lee También

Luego de la inspección inicial, el caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que asumió las diligencias judiciales y forenses para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, la víctima residía en Barranquilla y fue reportada como desaparecida luego de que sus familiares acudieran ante el CTI para denunciar que desconocían su paradero.

A partir de esa denuncia se activaron los protocolos de búsqueda, que concluyeron con la identificación preliminar de los restos encontrados en Puerto Colombia.

Las autoridades continúan adelantando los análisis forenses para establecer con precisión qué ocurrió con el joven y reconstruir sus últimos movimientos antes de la desaparición.

Familia de Kevin Yecid Cueto ya había vivido oscuro antecedente de violencia

Como parte de las pesquisas, las autoridades también revisan el entorno familiar de la víctima. Entre los antecedentes analizados figura la muerte de Kevin Yecid Cueto Vaca, hermano de Andrés Felipe, ocurrida en enero de este año.

No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que establezca una relación entre ambos casos, por lo que esa hipótesis continúa siendo materia de verificación.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)