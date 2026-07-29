Un ataque sicarial ocurrido en la madrugada del pasado 26 de julio en el centro de Bogotá salió a la luz días después gracias a una investigación de El Tiempo. El hecho dejó un muerto y un herido, luego de que dos hombres que se movilizaban en un vehículo de alta gama fueran interceptados por sicarios que se desplazaban en motocicleta.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información conocida por ese medio, el ataque ocurrió en la carrera 15 con calle 17. Allí, los ocupantes de un Mercedes Benz CLA blanco, de placas HSZ-318, fueron sorprendidos por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar. Aunque agentes de la Policía intentaron capturar a uno de los responsables, este logró huir.

(Vea también: El viaje que buscaba borrar las huellas del caso Yulixa Tolosa: así reconstruyó la Fiscalía la ruta)

Según los reportes oficiales, testigos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido y señalaron que los atacantes se movilizaban en una motocicleta NKD. Tras la balacera, una de las víctimas fue trasladada en el mismo vehículo hasta el Hospital San José con múltiples impactos de bala. Minutos después llegó el segundo herido, quien presentaba una lesión en el abdomen.

Lee También

Las víctimas fueron identificadas como Juan Pablo Rico Castañeda, de 25 años, y Ángel David Patiño González, de 18. Este último manifestó ser sobrino de Rico Castañeda. Pese a los esfuerzos médicos, Juan Pablo Rico falleció en el centro asistencial, mientras que el otro joven recibió atención por la herida sufrida durante el atentado.

Las autoridades acordonaron tanto el lugar donde ocurrió el ataque como las inmediaciones del Hospital San José, donde quedó estacionado el Mercedes Benz. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por El Tiempo, ambos hombres serían comerciantes del sector y los investigadores trabajan en varias hipótesis para establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

La investigación también reveló que Juan Pablo Rico Castañeda había enfrentado un proceso judicial por hurto en marzo de 2022. En ese expediente fue investigado junto a un ciudadano venezolano y, durante una audiencia de ese año, la Fiscalía indicó que se analizaba la posibilidad de suscribir un principio de oportunidad con él.

(Lea también: Joven fue asesinado luego de ser citado por redes sociales para una pelea en Bogotá)

Además, El Tiempo estableció que, un año después de ese proceso, Rico Castañeda se matriculó en un instituto de formación en mecánica automotriz. Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y recolectando pruebas para dar con el paradero de los sicarios que perpetraron el ataque.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)