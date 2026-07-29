Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

La desaparición de María Camila Potosí Gómez, una joven de 25 años que estaba a punto de convertirse en madre, estremeció a Cali y al país. Su familia enfrenta una doble tragedia: la pérdida de la joven y la incertidumbre por el paradero de Alaya, la bebé que esperaba y que, según la información entregada por las autoridades a sus familiares, no fue encontrada junto al cuerpo de su madre.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan chats en caso de Camila Potosí; mensajes que habrían sido alterados hablan de otro hombre)

María Camila salió de la vivienda donde se encontraba cuidando a un familiar el 16 de julio. Ese día fue vista por última vez desplazándose en una motocicleta junto a una mujer que posteriormente quedó vinculada a la investigación. Desde entonces comenzó una búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo de la joven en una zona cercana al río Meléndez, en el suroccidente de Cali.

Alba Rubí Gómez, madre de María Camila, regresó desde España tras conocer la desaparición de su hija. En medio del dolor, recordó que ambas mantenían comunicación constante y que esperaba viajar para acompañarla durante el nacimiento de su primera nieta. “Todo era una ilusión”, relató al recordar la celebración en la que María Camila reveló que tendría una niña.

Lee También

La familia asegura que la joven estaba feliz con su embarazo y que incluso ya había escogido el nombre de su bebé: Alaya. Sus allegados recuerdan a María Camila como una mujer cariñosa, noble y confiada, que aceptaba nuevas amistades sin imaginar, según ellos, el desenlace que tendría aquella relación.

¿Quién es la principal sospechosa en crimen de María Camila Potosí?

Uno de los puntos que investiga la Fiscalía es la relación entre María Camila y la mujer que presuntamente la acompañó en sus últimos momentos. Familiares de la víctima aseguran que esta persona habría entregado diferentes versiones sobre el recorrido que hicieron aquel día. La investigación busca establecer qué ocurrió realmente y si hubo participación de más personas.

Captura de seguridad de María Camila Potosí Gómez en motocicleta junto a Yulieth Angulo en Cali el día de su desaparición.

El caso ha sido relacionado por expertos y medios con una modalidad conocida internacionalmente como secuestro in utero o rapto fetal, un fenómeno extremadamente poco frecuente en el que se busca apropiarse de un bebé mediante el ataque a una mujer embarazada. Sin embargo, serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar las circunstancias exactas del crimen y sus responsables.

Mientras avanza la investigación, Alba Rubí mantiene una esperanza: encontrar a su nieta. Su llamado es para quienes puedan tener información sobre el paradero de Alaya. “Que se pongan la mano en el corazón y me devuelvan a mi niña”, pidió.

La familia de María Camila exige justicia y respuestas. La investigación continúa para esclarecer uno de los casos que más dolor e indignación ha generado recientemente en Colombia.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)