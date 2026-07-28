En medio de la investigación por la muerte de María Camila Potosí, su pareja, Cristian, compartió detalles sobre la relación que construyeron, el momento en que supieron que serían padres y la última conversación que sostuvo con la joven antes de que desapareciera en Cali.

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(Vea también: Revelan chats en caso de Camila Potosí; mensajes que habrían sido alterados hablan de otro hombre)

Cristian decidió hablar en el pódcast Conducta Delictiva, donde reconstruyó varios momentos de la relación que mantuvo con María Camila, cuyo caso continúa siendo investigado por las autoridades. Además de referirse a las horas previas a la desaparición de la joven, recordó cómo comenzó el noviazgo y los proyectos que ambos tenían junto a la hija que esperaban.

Según contó, la historia entre ambos empezó gracias a un vínculo familiar, ya que Camila era una de las mejores amigas de su hermana. Esa cercanía permitió que comenzaran a compartir tiempo juntos hasta que la amistad se convirtió en una relación sentimental.

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Al recordar el inicio del romance, Cristian aseguró que desde el primer encuentro sintió una conexión especial con la joven.

“El primer recuerdo es el día que nos conocimos… hablamos tan bacano como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo”, relató durante la entrevista.

¿Cómo descubrieron que María Camila Potosí estaba embarazada?

Cristian también reveló que el embarazo fue una noticia inesperada. Explicó que todo ocurrió después de que María Camila Potosí sufriera un accidente de tránsito en motocicleta y acudiera a un centro asistencial por un golpe en el abdomen. Durante la valoración médica le practicaron varios exámenes y fue entonces cuando confirmaron que esperaba un bebé.

El joven recordó que inicialmente esperaba que el bebé fuera un niño. Sin embargo, cuando conocieron que tendrían una hija, ambos recibieron la noticia con ilusión y comenzaron a planear la llegada de la pequeña, a quien decidieron llamar Alaia. Ahora espera que la bebé no solo esté con vida, sino que la pueda encontrar.

La última conversación antes de que se perdiera el rastro de María Camila Potosí

Las últimas noticias que Cristian recibió de María Camila Potosí llegaron por medio de WhatsApp. En la entrevista recordó que, antes de dejar de responderle, la joven le comentó que una mujer, a quien identificó como una amiga, la trasladaría en motocicleta hasta la vivienda de un familiar. Esa fue la información más reciente que tuvo sobre su ubicación.

Antes de ese intercambio, la pareja había conversado en varias oportunidades durante el día. Cristian explicó que ambos acostumbraban mantenerse en contacto y que, en esa ocasión, Camila incluso le compartió fotografías mientras cumplía algunos compromisos personales.

Entre los temas que hablaron, la joven le mencionó que había asistido a una consulta médica en el sector de Polvorines. Nada de esa conversación, según relató, le hizo pensar que estaba ocurriendo alguna situación fuera de lo normal.

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