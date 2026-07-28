El pasado 20 de julio, Gabriela Muñoz Olaya, una joven de 20 años, estudiante de Derecho e influenciadora reconocida por su afinidad con la línea progresista y su constante cercanía con el presidente Gustavo Petro, anunció a través de sus redes sociales su vinculación laboral con el Congreso de la República. La llegada de la joven al Legislativo desató cuestionamientos, especialmente por los antecedentes de su paso previo por la administración pública y los señalamientos sobre su influencia en altas instancias estatales.

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De acuerdo con la investigación adelantada por EL TIEMPO, Muñoz Olaya ingresó formalmente a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara por la lista del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié. Sin embargo, su nombramiento reaviva el debate sobre el manejo de las cuotas de confianza, ya que diversas fuentes señalan que el propio presidente Petro habría recomendado hojas de vida a congresistas de su colectividad para asegurar al menos un cupo en cada despacho para personas de su círculo cercano.

Antes de su llegada al Congreso, la joven ocupó un cargo de bajo rango en la Aeronáutica Civil (Aerocivil) como auxiliar 1, según consta en la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025. Pese a la aparente modestia de su posición en el papel, múltiples voces al interior de la entidad denunciaron que Muñoz Olaya era quien “manejaba los hilos” y determinaba nombramientos clave debido a su acceso directo al primer mandatario.

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Estas alertas no son aisladas. Voces del propio petrismo, como la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, y figuras de la oposición, como el representante Daniel Briceño, habían puesto la lupa sobre la situación. Briceño denunció públicamente en su momento: “Hay otra Juliana Guerrero que maneja la Aerocivil, su familia está por todo lado, manipularon perfiles para hacer nombramientos y tienen a esa entidad en una grave crisis”.

A este panorama se suma que, a pesar de haber fungido como funcionaria pública, no existen registros de su gestión en las bases de datos de Función Pública, plataformas del Secop, ni declaraciones de renta o de conflicto de intereses visibles. No obstante, los registros institucionales sí evidencian que su hermano, Santiago Muñoz Olaya, también fue nombrado en la Aerocivil bajo el cargo de auxiliar V.

La influencia de la joven en el entorno político ha quedado expuesta en múltiples ocasiones a través de sus propias redes sociales, donde difunde contenido sobre la coyuntura nacional y presume encuentros directos con el presidente Gustavo Petro, tanto en la Casa de Nariño como en distintos mítines y eventos públicos.

Incluso, en pasadas contiendas electorales, el propio mandatario compartió en su cuenta de X una fotografía de la influenciadora portando su certificado de votación. Fuentes cercanas al caso sostienen que dicha proximidad institucional y personal facilitó un margen de maniobra inusual para una funcionaria de su nivel, consolidando ahora su paso hacia el Congreso en medio de la controversia por la contratación de personas afines al círculo presidencial.

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