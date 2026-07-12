La Aeronáutica Civil expidió una resolución mediante la cual declaró hábiles varios sábados, domingos y días festivos para adelantar actuaciones relacionadas con procesos contractuales, según El Tiempo. Esa es una decisión que se conoce en medio de cuestionamientos sobre la contratación de la entidad.

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De acuerdo con una investigación publicada por el diario, la medida fue firmada por el director encargado de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, días antes de una inspección adelantada por la Contraloría y mientras se conocían denuncias relacionadas con millonarios procesos de contratación.

Qué dice la resolución expedida por la Aerocivil

Según el documento revelado por El Tiempo, la Resolución 02006 establece que varios fines de semana y festivos serán considerados días hábiles para efectos presupuestales, contractuales y administrativos.

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La decisión cobija la preparación de documentos precontractuales, así como la gestión, aprobación, firma y perfeccionamiento de procesos de contratación que se tramitan a través de la plataforma SECOP II.

En la resolución, la Aerocivil argumenta que la medida responde a “razones especiales del servicio” y a la necesidad de cumplir cronogramas y metas relacionadas con la actividad contractual, expone el medio citado.

La decisión se conoce en medio de cuestionamientos a la contratación

El diario El Tiempo recordó que desde hace varias semanas viene publicando investigaciones sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación de la entidad.

Entre esos antecedentes mencionó la renuncia de funcionarios que, según el medio, denunciaron presiones relacionadas con contratos, además de una inspección realizada por la Contraloría y la solicitud de una auditoría especial por parte del Ministerio de Transporte.

Asimismo, el periódico señaló que uno de los procesos bajo la lupa corresponde a un contrato relacionado con el sistema de gestión documental, cuyo valor, según fuentes consultadas por ese medio, habría presentado un incremento frente a una contratación anterior.

Qué sigue tras la resolución de la Aerocivil

Hasta el momento, la Aerocivil justificó la habilitación de esos días en la necesidad de dar continuidad a los procesos administrativos y contractuales.

Entretanto, las investigaciones y revisiones anunciadas por los organismos de control continúan, mientras el proceso de empalme con el nuevo Gobierno mantiene la atención sobre las actuaciones adelantadas en la entidad durante las últimas semanas de la administración saliente.

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