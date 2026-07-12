Varias ciudades de Colombia enfrentarán temperaturas muy elevadas durante el puente festivo, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La entidad emitió alertas rojas y naranjas por el intenso calor en diferentes regiones del país, donde los registros podrían superar los 40 °C. Aunque también se esperan lluvias en algunos sectores, el llamado principal es a prevenir afectaciones por las altas temperaturas.

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Estas son las ciudades con pronóstico de altas temperaturas para el puente festivo

El Ideam explicó que la región Andina concentrará buena parte de las temperaturas más altas durante los próximos días. Entre las ciudades y municipios con mayor probabilidad de calor intenso aparecen:

Tolima: Ibagué, Espinal, Honda, Guamo, Purificación, Mariquita, Armero, Ambalema, Lérida, Líbano, Fresno, Natagaima, Ortega, Rovira, Venadillo, Villahermosa y Carmen de Apicalá, entre otros.

Cundinamarca: Girardot, Tocaima, La Mesa, Anapoima, Apulo, Puerto Salgar, Guaduas, Jerusalén, Guataquí, Pulí y Vianí.

Caldas: La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Victoria.

Huila: Aipe y Villavieja.

Santander: Sabana de Torres.

Antioquia: Sonsón y Peñol.

La región Caribe tampoco escapará a la intensa ola de calor. Allí aparecen dentro del pronóstico:

Atlántico: Barranquilla, Baranoa, Puerto Colombia, Soledad, Malambo, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Piojó y Tubará, entre otros municipios.

Bolívar: Cartagena, Arjona, Clemencia, Mahates y Santa Catalina.

El Ideam también incluyó municipios de la región Pacífica dentro de las zonas con temperaturas elevadas:

Cauca: Caloto.

Nariño: Guaitarilla, Iles, Imués, Ospina y Los Andes.

Municipios con alerta por altas temperaturas

El Ideam activó alerta alta para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Cauca y Santander.

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Además, hay alerta moderada para municipios de Cundinamarca, Huila, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Cabe mencionar que ante estas temperaturas, el Ideam recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de consultar los canales oficiales de la entidad para seguir la evolución del pronóstico y atender las indicaciones de las autoridades de gestión del riesgo.

Zonas donde la temperatura podría superar los 40 °C

El Ideam también advirtió sobre áreas del país donde existe probabilidad de que las temperaturas superen los 40 °C. Entre ellas aparecen:

Providencia.

Santa Catalina.

Cesar.

Magdalena.

Atlántico.

Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

Antioquia.

Santander.

Norte de Santander.

El reporte más reciente de la autoridad meteorológica mostró que las temperaturas más altas registradas en días anteriores correspondieron a Valledupar (39,2 °C), Santa Marta (39,0 °C), Armero (38,4 °C), Montería (37,8 °C), Sincelejo (37,6 °C), Cúcuta (37,6 °C), Santa Fe de Antioquia (37,5 °C), Saldaña (37,4 °C) y Riohacha (37,0 °C).

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