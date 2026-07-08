Las altas temperaturas han vuelto a marcar la jornada de este 8 de julio en distintas zonas del país. Por esa razón, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó un nuevo boletín en el que advierte sobre el aumento de la sensación térmica y el riesgo que esto representa para la salud de la población en varias regiones de Colombia.

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El panorama entregado por la entidad muestra que, aunque en algunos sectores continuarán las precipitaciones durante esta noche, buena parte del territorio nacional permanecerá con tiempo seco tanto hoy como en los próximos días. Esa combinación de factores favorece una mayor percepción de calor y aumenta la posibilidad de afectaciones como agotamiento, insolación e incluso golpe de calor en los casos más severos.

Según explicó el Ideam, la sensación térmica no depende únicamente de la temperatura registrada por los termómetros. El instituto señaló que este indicador también tiene en cuenta la humedad relativa del ambiente, lo que permite establecer cómo perciben realmente las personas el calor durante el día.

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Con base en esa medición, la entidad clasifica el riesgo en tres niveles. El primero es la alerta amarilla, que indica la posibilidad de fatiga y agotamiento por exposición al calor. Le sigue la alerta naranja, asociada con un mayor riesgo de agotamiento e insolación. Finalmente, la alerta roja corresponde al escenario de mayor preocupación, pues advierte sobre la probabilidad de golpe de calor.

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Departamentos afectados por ola de calor en Colombia

Para este martes, los departamentos con alerta roja se concentran principalmente en las regiones Caribe y Andina. Dentro del Caribe aparecen San Andrés, La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. En el caso de la región Andina, el nivel más alto cobija sectores de Antioquia, Santander y Norte de Santander, donde las condiciones previstas elevan el riesgo para la población, de acuerdo con el instituto.

El reporte también ubica en alerta naranja a Providencia y Santa Catalina, además de varios departamentos distribuidos en diferentes regiones del país. En la región Andina figuran zonas de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Tolima. A ellas se suman Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el Pacífico; Arauca, Casanare, Meta y Vichada, en la Orinoquía; y Guaviare, Guainía, Caquetá, Vaupés y Amazonas, en la Amazonia.

Frente a este panorama, el Ideam invitó a la ciudadanía a tomar precauciones para disminuir los efectos de las altas temperaturas. Entre las principales recomendaciones están mantenerse bien hidratado, reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, quienes suelen ser los más vulnerables ante este tipo de condiciones climáticas.

Además, el Ideam mantiene alerta naranja en Providencia y Santa Catalina, dentro de la región Insular. También aparecen sectores de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Tolima, así como departamentos de la región Pacífica, entre ellos Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

La advertencia también incluye a la Orinoquía, con Arauca, Casanare, Meta y Vichada, además de la Amazonia, donde figuran Guaviare, Guainía, Caquetá, Vaupés y Amazonas. La entidad recomendó a los habitantes de estas zonas mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.

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