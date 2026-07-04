La crisis que enfrenta la Aeronáutica Civil sigue escalando, luego de que se conociera un chat que circula entre altos funcionarios de la entidad, en el que hacen un llamado a denunciar presuntas irregularidades y cuestionan la gestión del director, Luis Alfonso Martínez Chimenty. La situación salió a la luz después de la salida de dos altos funcionarios en menos de 24 horas, uno de los episodios que ha intensificado la controversia dentro de la entidad.

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De acuerdo con El Tiempo, la difusión del mensaje ocurrió en medio de las denuncias hechas por Narda Duperly Roa Ibarra, quien aseguró que dejó su cargo tras sufrir presiones y acoso laboral por negarse a firmar un contrato cuyo valor ascendía a 12.000 millones de pesos. El periódico también indicó que ese proceso corresponde a la adquisición de una licencia y al cambio de la plataforma de gestión documental hacia un sistema denominado Control-DOC.

Según explicó el medio de comunicación, ese mismo proyecto había tenido un desembolso cercano a los 400 millones de pesos en enero de este año, pero posteriormente su valor aumentó hasta los 12.000 millones de pesos, hecho que despertó cuestionamientos al interior de la Aerocivil.

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En el mensaje compartido por grupos de WhatsApp de la entidad se acusa al director Martínez Chimenty de impulsar contratos sin el cumplimiento de los requisitos en tiempos muy cortos. Además, el texto señala que una resolución habría permitido adelantar procesos de contratación incluso durante fines de semana.

“Respete nuestra institución y no la convierta en su botín, sacando sin escrúpulo alguno contratos sin el cumplimiento de los requisitos en tiempo récord. Para lo cual saca una resolución en la cual da vía libre para contratar fines de semana”, dice el inicio de la conversación a través de mensajes de texto que dio a conocer El Tiempo.

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El chat menciona otros procesos contractuales que han despertado inquietudes entre algunos funcionarios. Entre ellos aparecen un contrato relacionado con la vigilancia de aeropuertos, cuyo monto alcanzaría los 79.000 millones de pesos, así como la compra de radares, sobre la que los autores del mensaje cuestionan su elevado valor.

“Existen evidencias de las diferentes presiones que ha venido ejerciendo sobre los funcionarios para sacar adelante contratos dentro de los cuales se encuentran el de vigilancia de los aeropuertos por 79.000 millones de pesos, del cual no quiso realizar adición como es correspondiente, sino un contrato nuevo

Asimismo, el documento hace referencia a supuestos nombramientos de personal que, según quienes difundieron el texto, no habrían cumplido con los requisitos exigidos para esos cargos. Por esa razón, también se solicita la intervención de la oficina de control interno para revisar estas situaciones.

Uno de los apartados más contundentes del mensaje invita a los servidores públicos a abstenerse de firmar documentos relacionados con actos que consideren irregulares y a denunciar cualquier posible hecho de corrupción. En el texto se advierte que los funcionarios no deberían convertirse en cómplices por desconocimiento u omisión, especialmente cuando faltan pocos días para que concluya el actual Gobierno.

El mensaje termina con una petición para que Martínez Chimenty dé un paso al costado de la dirección de la Aerocivil. Mientras tanto, fuentes consultadas por El Tiempo también señalaron que Nelson Muñoz, quien se desempeñaba como secretario de la entidad, salió de su cargo en medio de presiones.

Hasta el momento, la Aeronáutica Civil no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias conocidas ni sobre el contenido del chat que empezó a circular entre sus altos funcionarios, por lo que las acusaciones siguen sin una respuesta institucional.

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