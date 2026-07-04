En medio de las dudas que han surgido sobre el proceso de transición entre el Gobierno saliente y el entrante, Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, aclaró si quienes participan en esa labor recibirán algún tipo de remuneración.

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En una entrevista concedida a Semana, el economista aseguró que las personas que hacen parte del proceso no están siendo contratadas ni reciben pago por acompañar la revisión de las entidades del Estado antes del cambio de gobierno.

“En primer lugar, quiero aclarar que las personas que van al empalme no reciben ninguna remuneración. Lo segundo es que se necesita mucha gente”, afirmó Gómez.

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El futuro ministro explicó que el trabajo requiere la participación de un amplio número de especialistas debido a la complejidad de las entidades que deberán revisar antes de asumir funciones el próximo 7 de agosto.

Como ejemplo, mencionó que el Ministerio de Hacienda cuenta con 34 entidades adscritas o vinculadas, entre ellas la DIAN, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Grupo Bicentenario, por lo que resulta indispensable contar con expertos en distintas áreas.

Miguel Gómez habló sobre el apoyo del BID al proceso de empalme

Durante la entrevista, el designado ministro de Hacienda también se refirió al respaldo ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proceso de transición.

Según explicó, los recursos anunciados por el organismo internacional corresponden a una cooperación técnica que no deberá ser reembolsada por el Estado colombiano: “La plata que el BID ofreció no es reembolsable, no es una deuda”, agregó.

Agregó que el propósito de ese apoyo es facilitar el trabajo técnico durante el empalme y permitir que, a partir de la información recopilada, se identifiquen cambios administrativos y reformas que podrían impulsarse una vez inicie el nuevo Gobierno.

“La idea es que en este proceso de empalme aparezcan evidencias de cambios que hay que hacer, de reformas que se deben tramitar. Es un apoyo maravilloso, una señal de confianza del BID en el Gobierno”, concluyó.

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