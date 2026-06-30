Por: El Colombiano

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El economista Miguel Gómez Martínez será el próximo ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las carteras más estratégicas de la administración entrante por su responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, la política fiscal, la deuda del Estado y la formulación de las reformas tributarias.

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Gómez confirmó a medios nacionales que aceptó el nombramiento y que hará parte del gabinete encargado de dirigir la política económica del país durante el próximo cuatrienio. Además, ya integra el equipo de empalme del sector Hacienda. Esta redacción corroboró con gremios y centros de pensamientos, quienes celebraron el anuncio.

Su designación llega en un momento de importantes desafíos para la economía colombiana, entre ellos la sostenibilidad de las finanzas públicas, el manejo del déficit fiscal, el cumplimiento de las obligaciones de deuda, la reactivación del crecimiento económico y la búsqueda de mayores ingresos para el Estado.

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Perfil de Miguel Gómez Martínez

Miguel Gómez Martínez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), donde también obtuvo una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de dirección tanto en el sector público como en el privado y la academia. Entre ellos sobresalen la presidencia de Asocolflores, la presidencia de Bancóldex y la presidencia de Fasecolda, además de haber sido asesor económico de Juan Manuel Santos cuando este se desempeñó como ministro de Comercio Exterior.

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En el ámbito académico fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor de economía en el CESA, instituciones desde las cuales participó en la formación de profesionales y en el análisis de políticas económicas.

Además de su experiencia económica, Gómez Martínez ha desarrollado una carrera en el servicio público. En 1994 fue vicecontralor general de la República. Posteriormente se desempeñó como embajador de Colombia en Francia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

También fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2010 y 2014 por el Partido de La U, etapa en la que participó en debates relacionados con asuntos económicos y fiscales.

La llegada de Miguel Gómez Martínez al equipo de gobierno también refleja la alianza política entre Abelardo de la Espriella y el partido Salvación Nacional, colectividad que otorgó el coaval a la candidatura presidencial.

Su incorporación está relacionada con el respaldo de su hermano, el senador Enrique Gómez, líder de esa colectividad y una de las figuras más visibles del conservatismo.

Miguel Gómez Martínez también pertenece a una de las familias con mayor tradición política del país. Es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

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