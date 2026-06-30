El nombre de Christian Abarzúa ha cobrado relevancia dentro del equipo de trabajo del presidente electo Abelardo de la Espriella. De acuerdo con fuentes de la campaña, el consultor chileno hace parte del grupo encargado de diseñar y ejecutar la estrategia digital de Defensores de la Patria junto con el estratega político Carlos Suárez.

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Según las mismas fuentes, Abarzúa ha participado en la construcción de los ecosistemas digitales del movimiento, así como en la producción de contenidos para las diferentes plataformas en las que ha hecho presencia la organización política.

Su trabajo también estaría enfocado en el desarrollo de herramientas tecnológicas para fortalecer la presencia digital de la campaña y ampliar el alcance de sus mensajes en redes sociales.

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Cuál sería el papel de Christian Abarzúa dentro de Defensores de la Patria

Fuentes cercanas a la campaña indicaron que el estratega chileno coordina la ejecución de contenidos para los distintos canales digitales del movimiento, incluyendo redes sociales y plataformas de interacción con ciudadanos.

Además de supervisar la estrategia de comunicación digital, Abarzúa trabajaría en la articulación de los diferentes frentes que conforman el ecosistema digital de Defensores de la Patria.

Las mismas fuentes sostuvieron que el consultor integra el círculo más cercano de trabajo de Carlos Suárez en materia de comunicaciones y estrategia digital.

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Inteligencia artificial, uno de los ejes de la estrategia digital

De acuerdo con personas vinculadas a la campaña, uno de los componentes que ha marcado el trabajo liderado por Abarzúa es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para apoyar distintos procesos de comunicación.

Según esas versiones, estas tecnologías se utilizan para identificar tendencias, optimizar procesos de producción de contenidos y desarrollar campañas dirigidas a audiencias específicas.

Las fuentes consultadas aseguraron que esa estrategia ha contribuido al crecimiento de la comunidad digital de Defensores de la Patria y al fortalecimiento de la interacción con sus seguidores en diferentes plataformas.

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