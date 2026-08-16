El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto interrumpió de manera abrupta las actividades en diferentes zonas del país. En Cali, uno de los escenarios donde se vivieron momentos de máxima tensión fue el Hospital Universitario del Valle, donde varios profesionales de la salud se encontraban trabajando cuando comenzó el movimiento telúrico.

Sigue a PULZO en Discover

Un video que circula en redes sociales permite observar parte de lo ocurrido dentro de las salas de cirugía, donde algunos equipos médicos estaban realizando procedimientos cuando la estructura comenzó a moverse.

(Lea también: Este municipio fue el más afectado por terremoto en Colombia: todas las viviendas resultaron afectadas)

La situación representó un desafío adicional para los profesionales, pues en ese momento tenían bajo su responsabilidad a pacientes que permanecían inconscientes y dependían completamente de la atención médica.

Lee También

Las imágenes muestran la incertidumbre que se apoderó de las salas mientras se registraba el movimiento. Ante la emergencia, el instinto inicial de algunos trabajadores fue pensar en ponerse a salvo y abandonar el lugar. Sin embargo, los equipos médicos permanecieron junto a los pacientes que estaban siendo intervenidos.

♬ sonido original – EFE Noticias @efenoticias Así se vivió en el Hospital Universitario del Valle, en Cali, el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto y que obligó a la evacuación de cientos de pacientes de la institución médica. 📹 Personal sanitario. Más info en EFE.com #EFEnoticias

El registro permite dimensionar la complejidad de la situación: mientras el terremoto generaba temor dentro de la institución, los profesionales debían mantener la atención y procurar proteger a quienes se encontraban en las mesas quirúrgicas.

La emergencia ocurrió durante una jornada que posteriormente obligaría a modificar por completo el funcionamiento del hospital. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del video es la reacción de los profesionales frente al riesgo.

Aunque el movimiento telúrico puso en alerta a quienes se encontraban dentro de las instalaciones, los médicos y demás integrantes de los equipos de salud continuaron pendientes de los pacientes que tenían a cargo. La situación era particularmente delicada debido a que las personas sometidas a cirugía no podían reaccionar por sí mismas ni abandonar las salas.

El video muestra así una de las escenas que dejó la emergencia desde el interior de un centro asistencial: profesionales enfrentando el temor provocado por el terremoto mientras intentaban mantener bajo control los procedimientos médicos. Después del terremoto, el Hospital Universitario del Valle tuvo que modificar su operación debido a las afectaciones ocasionadas por el movimiento.

Cientos de pacientes fueron evacuados de la institución como parte de las acciones adoptadas para reducir los riesgos y garantizar su seguridad. La emergencia también obligó a los trabajadores de la salud a reorganizar sus labores y atender a los pacientes en condiciones diferentes a las habituales.

(Lea también: Niña de 3 años sobrevivió más de 100 horas bajo los escombros y fue rescatada con vida en Cali)

Las imágenes difundidas en redes sociales han permitido conocer cómo se vivió el terremoto desde uno de los puntos más críticos de la atención médica en Cali.

El registro también ha generado reacciones de usuarios que destacaron la actuación del personal sanitario, especialmente por haber permanecido junto a pacientes que no podían valerse por sí mismos en medio de una emergencia que tomó por sorpresa a toda la institución.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.