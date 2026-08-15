Por: VALORA ANALITIK

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Luego del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, la Registraduría Nacional del Estado Civil activó un plan de acción para garantizar el derecho a la identificación de las personas afectadas.

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La estrategia está dirigida a quienes perdieron sus documentos de identidad durante la emergencia, así como a las personas en condición de vulnerabilidad que requieren realizar nuevamente sus trámites de identificación.

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La entidad informó que la atención se llevará a cabo a través de la Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV), para lo cual trasladó una unidad móvil al departamento de Risaralda. Esta se encuentra ubicada frente al Hospital San Jorge de Pereira, con el propósito de acercar los servicios de identificación a las personas que requieren atención tras la emergencia.

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En el Valle del Cauca también se habilitaron mecanismos especiales para ampliar la cobertura. La Registraduría instaló cuatro estaciones móviles de servicio, cada una equipada con antenas satelitales, en los municipios de Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila.

Estas unidades permitirán realizar trámites de identificación en zonas donde las condiciones generadas por el terremoto pueden dificultar el desplazamiento de los ciudadanos hacia las sedes habituales de la entidad.

En Cali, la Registraduría programó jornadas especiales de atención para el jueves 20 y el viernes 21 de agosto. Las actividades se desarrollarán en los albergues dispuestos por las autoridades locales para atender a las personas afectadas por la emergencia.

Jornadas de identificación también llegarán al Chocó

En el departamento del Chocó, la Registraduría realizará jornadas de identificación el jueves 20 y el viernes 21 de agosto en Quibdó, mediante estaciones móviles de servicio.

La entidad también contempla extender posteriormente la atención a los municipios de Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó.

En Caldas y Quindío, por su parte, los trámites se adelantarán bajo la modalidad de exoneración por condición de víctima de catástrofe. Esta medida permitirá que las personas afectadas accedan de manera gratuita a los servicios de registro civil e identificación contemplados dentro de la atención institucional.

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Medida especial para registrar defunciones

La Registraduría también estableció una medida excepcional y transitoria relacionada con la inscripción de las defunciones ocurridas entre el 7 y el 21 de agosto de 2026 en los departamentos afectados por el terremoto.

De acuerdo con la disposición adoptada, las defunciones que, como consecuencia de la emergencia, no puedan ser inscritas dentro del plazo legal de dos días contados a partir del momento del fallecimiento no serán consideradas inscripciones extemporáneas.

Por esta razón, en estos casos tampoco será obligatorio presentar la orden del inspector de Policía para efectuar la correspondiente inscripción en el registro civil de defunción.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.