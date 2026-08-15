Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La coordinación de los puntos de acopio para la recepción de ayudas humanitarias en Pereira tendrá un nuevo rumbo tras la reciente decisión impulsada por la Alcaldía de Pereira. Atendiendo a la solicitud del alcalde Mauricio Salazar, la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda, una entidad privada sin ánimo de lucro con más de un siglo de trayectoria en la ciudad, asumirá la administración de estos espacios de recolección de donaciones tras el terremoto que afectó a Risaralda y otras regiones en Colombia. Según indicó el alcalde Salazar, este cambio busca no solo fortalecer la organización y seguimiento en la llegada, manejo y distribución de las ayudas, sino también consolidar la confianza de la ciudadanía, empresarios, entidades, organizaciones y colectivos involucrados en las labores humanitarias.

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El alcalde expresó que uno de los objetivos primordiales es brindar “tranquilidad y confianza” a los ciudadanos y a todos quienes han decidido aportar solidariamente. “Queremos que todos los ciudadanos y quienes han decidido aportar a esta causa tengan la tranquilidad de que sus donaciones están siendo recibidas y administradas con responsabilidad y transparencia. Este es un momento en el que debemos unirnos, sumar capacidades y generar confianza”, afirmó Salazar. Según lo informado, la decisión de delegar la coordinación a la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda responde tanto al interés de garantizar transparencia como a la necesidad de gestionar de manera más eficiente los procesos logísticos y administrativos que involucran la recepción y entrega de ayudas ante una emergencia que requiere medidas claras y verificables.

La SMP ProRisaralda fue escogida debido a su experiencia, capacidades y su amplia historia de servicio a Pereira, destacando su compromiso de trabajar de la mano con todos los actores sociales y privados para mantener la solidaridad y asegurar que los recursos lleguen a las familias afectadas. En este proceso participan también importantes organizaciones como el Banco de Alimentos, la Cámara de Comercio de Pereira y Cáritas Diocesana, quienes junto a colectivos sociales y fundaciones han sumado esfuerzos para atender la crisis. Una parte esencial será la articulación y la información transparente dirigida a la comunidad, manteniendo canales claros para comunicar el destino y aprovechamiento de cada aporte ciudadano.

La coyuntura evidencia cómo la sociedad civil y el sector privado de Risaralda han dispuesto sus capacidades en favor del bienestar común, con una disposición total a colaborar en la superación de la emergencia. De acuerdo con el comunicado de la Sociedad de Mejoras de Pereira, el compromiso es claro: continuar integrando voluntades y recursos para que la solidaridad se traduzca en apoyos efectivos y concretos para las familias que más lo necesitan en estos momentos críticos.

¿Por qué la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda coordina los puntos de acopio de ayudas humanitarias?

La decisión de que la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda asuma la coordinación responde a la búsqueda de mayor transparencia, eficacia y rigor en el manejo de las donaciones tras el terremoto, de acuerdo con las declaraciones del alcalde Mauricio Salazar. Esta entidad, con amplia experiencia y reconocimiento en la ciudad, fue designada para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración, entrega y trazabilidad de las ayudas.

¿Qué organizaciones participan en la entrega de ayudas humanitarias en Pereira y Risaralda?

De acuerdo con la información divulgada, junto a la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda participan activamente el Banco de Alimentos, la Cámara de Comercio de Pereira, Cáritas Diocesana y diversas fundaciones y colectivos sociales, quienes, de manera articulada, buscan asegurar que las donaciones lleguen a quienes más lo necesitan tras la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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