Por: Caracol TV

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Durante cuatro días, Meli permaneció bajo los restos de una edificación en Cali que antes hacia parte de su hogar y ahora solo son escombros . Su rescate, ocurrido el viernes 14 de agosto, se convirtió en uno de los momentos llenos de esperanza en el cuarto día de las labores de búsqueda y permitió que la perrita volviera a encontrarse con su familia.

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El momento fue registrado y compartido por el usuario de redes sociales La Casita del Bosque Oficial, quien documentó los avances de una operación que enfrentó varias dificultades para llegar hasta el animal. Aunque Meli se encontraba aproximadamente a un metro de distancia, entre ella y los rescatistas había paredes, vigas y otras estructuras que impedían avanzar de manera segura.

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La operación contó con la participación de voluntarios, integrantes de la Cruz Roja, rescatistas de Brasil y equipos colombianos que trabajaron para alcanzar el punto donde permanecía la perrita.

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Las horas previas al rescate estuvieron marcadas por la incertidumbre. Durante la noche anterior, las esperanzas comenzaron a disminuir debido a que Meli había dejado de aullar, una señal que preocupó a quienes seguían de cerca su búsqueda.

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Sin embargo, los equipos mantuvieron el trabajo hasta conseguir llegar a ella. La operación finalmente tuvo resultado el viernes 14 de agosto, cuando los rescatistas lograron extraerla de los escombros.

En las imágenes del rescate se observa el momento en que Meli es sacada con vida de la estructura. Los integrantes del equipo la reciben en brazos, la cubren y la acarician mientras alrededor se escuchan aplausos y expresiones de alegría por haber conseguido completar la operación.

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“Felicidades muchachos, lo logramos”, se escucha durante el momento en que Meli finalmente queda fuera de los escombros y le dan agua para refrescarse.

Después de ser retirada del lugar, la perrita fue entregada a un policía, quien la cargó para bajarla de la zona afectada. Posteriormente, Meli recibió atención por parte de veterinarios que se encontraban en el lugar.

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El rescate también significó el reencuentro de Meli con su familia después de cuatro días bajo los restos de la edificación. La operación fue seguida por quienes habían mantenido la esperanza de encontrarla con vida pese a las dificultades que presentaba el lugar.

En el mensaje publicado junto con las imágenes, desde La Casita del Bosque Oficial agradecieron a los equipos que participaron en la búsqueda y rescate de la perrita.

“A todos los rescatistas de Brasil, a los rescatistas de Colombia, a los voluntarios y todos aquellos que de una u otra manera hicieron parte de esto. Y a ustedes que siempre me acompañan… ¡Gracias! Hemos logrado escribir el mejor final a esta historia llamada Meli!”, señala la publicación.

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