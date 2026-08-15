Por: Caracol TV

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Las autoridades y los equipos de búsqueda confirmaron el hallazgo sin vida de Valentina Vanegas, madre de Salomón, el bebé que días atrás fue rescatado con vida junto a su padre tras el colapso del edificio Limonar durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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La historia de esta familia se convirtió en uno de los símbolos de esperanza en medio de la tragedia nacional. El rescate de Salomón, de apenas dos meses de edad, y de su padre, Juan David Gómez, fue celebrado por todo el país luego de que ambos fueran encontrados con vida entre toneladas de concreto y estructuras colapsadas. Sin embargo, la incertidumbre continuó para sus seres queridos, quienes mantenían la búsqueda de Valentina y de su hermano Juan Esteban Vanegas.

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De acuerdo con los reportes conocidos este sábado, Valentina permaneció atrapada bajo los escombros durante seis días. Finalmente, los organismos de socorro localizaron su cuerpo sin vida. El Ministerio de Ambiente también confirmó el hallazgo del cadáver de Juan Esteban, hermano de Valentina y tío de Salomón.

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Durante las jornadas de rescate participaron bomberos, organismos de emergencia, voluntarios y familiares, quienes trabajaron día y noche entre estructuras inestables para intentar localizar a las personas desaparecidas. La labor estuvo marcada por la esperanza de encontrar sobrevivientes, especialmente después de que el rescate de Salomón demostrara que todavía podían ocurrir milagros entre los escombros. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lamentamos profundamente el fallecimiento de Valentina y Juan Esteban, esposa y cuñado de nuestro guardaparques Juan David Gómez, quienes fueron rescatados sin vida. Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a… https://t.co/nOoIGE3xeL — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) August 15, 2026 La familia de Valentina había expresado públicamente su confianza en que pudiera ser encontrada con vida. Sus allegados explicaron en diferentes entrevistas que la mujer y su hermano habrían alcanzado los primeros niveles del edificio cuando ocurrió la emergencia, razón por la cual mantenían expectativas sobre un posible rescate exitoso. Sin embargo, el paso de las horas y las difíciles condiciones de acceso complicaron las labores en la zona afectada. (Vea también: 15 colchones para cientos de damnificados: ayuda no llega a varios municipios tras el terremoto) El edificio Limonar, ubicado en el sur de Cali, fue una de las estructuras más impactadas por el terremoto y se convirtió en uno de los principales puntos de búsqueda tras la emergencia. Allí ocurrió también el rescate que emocionó a Colombia cuando un leve sonido proveniente de los escombros permitió ubicar a Salomón y a su padre. Ese hallazgo renovó las fuerzas de los socorristas y alimentó la esperanza de que otras personas atrapadas pudieran ser encontradas con vida. Tras el rescate, tanto el bebé como Juan David Gómez fueron trasladados a centros asistenciales donde recibieron atención médica especializada. Según información entregada por allegados y medios nacionales, ambos evolucionaron favorablemente y permanecen estables luego de las intervenciones y tratamientos realizados por el personal de salud.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.