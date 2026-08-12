El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto dejó una escena de esperanza en medio de la tragedia. En Cali, un bebé de apenas dos meses fue encontrado con vida entre los escombros de un edificio que colapsó en el sur de la ciudad.

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El pequeño, identificado como Salomón, permaneció atrapado junto a su padre, Juan David, en la estructura de las Torres de Limonar, ubicada en el barrio Capri. Ambos fueron rescatados y trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica. De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, los dos se encuentran estables.

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Sin embargo, mientras la familia celebra el rescate del menor, continúa la angustia por el paradero de la madre del bebé y de su tío, quienes todavía permanecen desaparecidos.

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El colapso del edificio de cinco pisos dejó a varias personas atrapadas bajo toneladas de concreto. En medio de las labores de búsqueda, los equipos de emergencia y habitantes del sector escucharon señales que permitieron concentrar los esfuerzos en uno de los puntos de la estructura.

El rescate del bebé se convirtió rápidamente en una de las imágenes más conmovedoras de la emergencia. El menor fue sacado de entre los escombros y posteriormente trasladado a un centro médico junto con su padre.

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Para los familiares, el hecho representa un verdadero milagro en medio de una tragedia que todavía no termina. La familia Vanegas permanece a la espera de noticias sobre Valentina, de 39 años, madre de Salomón, y Juan Vanegas, de 23 años, tío del pequeño.

Según relató Juliana Velásquez, prima de Valentina, los dos habrían alcanzado a llegar al primer piso del edificio durante la evacuación. Por esa razón, los familiares consideran que podrían encontrarse en esa zona o en la portería. Otra posibilidad que mantienen los allegados es que hayan logrado desplazarse hasta el parqueadero subterráneo de la edificación.

“No tenemos una certeza del lugar en el que se encuentran. Todavía no sabemos nada”, manifestó Velásquez a Noticias Caracol.

La familiar también hizo un llamado para fortalecer las labores de búsqueda, al considerar que, pese al trabajo de bomberos, rescatistas y otros organismos, la magnitud de los daños dificulta las operaciones.

Valentina es arquitecta y, según explicó su prima, el padre de Salomón también tiene formación profesional. Ahora, sus familiares permanecen atentos a cada avance de los equipos de rescate mientras esperan volver a encontrarlos.

“Seguimos orando para que Dios haga un milagro y puedan estar bien”, expresó Juliana Velásquez en medio de la incertidumbre.

Mientras tanto, Salomón y su padre permanecen bajo atención médica después de los procedimientos quirúrgicos que les fueron practicados. El caso de la familia Vanegas ocurre en medio de una emergencia que ha dejado graves afectaciones en diferentes regiones del país.

Tras evaluar los daños ocasionados por el sismo, el Gobierno Nacional declaró el desastre de carácter nacional, con el objetivo de disponer de herramientas para atender la emergencia y concentrar esfuerzos en las zonas más afectadas.

Los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío se encuentran entre los territorios que han reportado impactos importantes.

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Las autoridades y organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda, rescate y atención de los damnificados, mientras las familias de las personas desaparecidas esperan que todavía puedan producirse nuevos rescates con vida.

Para los Vanegas, el hallazgo de Salomón mantiene encendida una esperanza: si el pequeño pudo sobrevivir entre los escombros, todavía esperan encontrar a Valentina y Juan.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.