Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Diana fue rescatada con vida tras permanecer cerca de 30 horas bajo una estructura que colapsó a causa de un fuerte terremoto. El suceso, ocurrido en Cali, mantuvo en vilo a sus familiares y a toda una comunidad que aguardaba noticias sobre la suerte de las personas atrapadas bajo los escombros. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Cali, el balance de la tragedia hasta el momento asciende a 96 personas muertas y 949 heridas, mientras aún se reportan edificaciones con daños severos y más víctimas atrapadas.

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Desde el primer momento, la familia de Diana mantuvo la esperanza de volver a verla con vida. Su madre, en particular, se mantuvo cerca de las labores de rescate y compartió que había conversado con su hija pocos minutos antes de que la tragedia ocurriera. Esta comunicación fue crucial para saber que Diana permanecía en el interior de la estructura colapsada, lo que reforzó la determinación de los equipos de emergencia para ubicar su posición exacta.

El rescate de Diana fue producto de una operación meticulosa y prolongada. Los socorristas, tras establecer el punto donde ella se encontraba, iniciaron una delicada intervención para liberarla de entre los escombros. Durante la operación, uno de los miembros del equipo de emergencia dio parte de tranquilidad a la familia, asegurando que Diana estaba estable y ya había sido canalizada, lo que indica que estaba recibiendo líquidos y medicamentos a través de una vía intravenosa para mantener sus signos vitales bajo control.

Finalmente, después de horas de trabajo intenso, Diana salió de entre los restos de la edificación, consciente y en condiciones estables. El emotivo momento fue celebrado con aplausos por quienes aguardaban fuera y se convirtió en símbolo de esperanza para quienes aún esperan noticias de sus seres queridos.

Entretanto, las operaciones de búsqueda en Cali no se detienen. Según reportes de la Alcaldía, equipos de socorro continúan recorriendo los puntos más afectados, mientras ciudadanos y voluntarios colaboran con alimentos, herramientas y linternas para apoyar la labor de rescate. El caso de Diana reafirma que, hasta el último momento, la esperanza de encontrar sobrevivientes sigue viva entre los rescatistas y la comunidad.

¿Cómo fue el rescate de Diana tras el colapso de la estructura en Cali?

Diana permaneció cerca de 30 horas bajo los escombros tras el terremoto en Cali. Su localización fue posible gracias a la información que su madre suministró a los equipos de emergencia luego de haber conversado con ella poco antes del colapso. Socorristas establecieron el punto donde se encontraba e iniciaron una operación cuidadosa; durante el proceso, tranquilizaron a la familia confirmando que Diana permanecía estable y ya había sido canalizada. Finalmente, la sacaron consciente de entre los restos, hecho recibido con aplausos.

¿Cuántas víctimas dejó el terremoto en Cali según la Alcaldía?

De acuerdo con el balance oficial de la Alcaldía de Cali, hasta el momento se registran 96 personas fallecidas y 949 heridas después del terremoto. Además, se reportan edificaciones con daños graves y varias personas aún permanecen atrapadas mientras continúa la búsqueda y el rescate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.