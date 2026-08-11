Por: El Espectador

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Colombia enfrenta una de las mayores emergencias de los últimos años, luego del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido a las 7:34 a.m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Las consecuencias del sismo han sido devastadoras para varios departamentos: según el balance de Asocapitales, ya se reportan 188 fallecidos, 1.677 heridos y 243 estructuras colapsadas en ciudades capitales, cifras que se actualizan a medida que avanzan los operativos de búsqueda y rescate.

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Entre las ciudades más golpeadas por la emergencia se encuentran Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, que permanecen en alerta roja y donde los estragos incluyen destrucción en viviendas, hospitales, establecimientos educativos, vías, aeropuertos y servicios básicos como acueductos y redes eléctricas. En Cali, el alcalde Alejandro Eder decretó toque de queda nocturno entre el 11 y el 12 de agosto, con el fin de proteger a los habitantes y facilitar los operativos de rescate. Esa ciudad contabiliza 95 fallecidos, 997 heridos y 239 atrapados, mientras que en Pereira se reportan 79 muertos, 278 heridos y 92 edificios colapsados. Quibdó registra 9 fallecidos y 862 viviendas averiadas, y en Manizales, aunque solo hay cinco muertes, se cuentan 2.000 damnificados y graves daños en la infraestructura educativa y habitacional.

El gobierno nacional declaró desastre de carácter nacional y anunció, a través del presidente Abelardo De La Espriella, alivios económicos inmediatos como el pago de servicios públicos por tres meses para damnificados, subsidios de arriendo y apoyo para la reconstrucción de viviendas y colegios. El mandatario, acompañado del vicepresidente José Manuel Restrepo y miembros del gabinete, ha liderado la atención desde el Puesto de Mando Unificado en las ciudades impactadas. Entre tanto, los hospitales de ciudades vecinas han recibido heridos, y se mantiene la alerta roja hospitalaria en Medellín.

La respuesta internacional no se ha hecho esperar: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, han expresado sus condolencias, mientras que El Salvador anunció el envío de cien toneladas de ayuda humanitaria. En cuanto a la infraestructura, el Ministerio de Transporte confirmó la progresiva reapertura de aeropuertos y vías, aunque se mantienen restricciones y trabajos de remoción de escombros en los tramos más afectados, especialmente en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó. El administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), XM, avisó avances en la recuperación eléctrica, aunque departamentos como Chocó aún presentan afectaciones del 20 % en su demanda habitual.

Hasta la fecha, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha recibido 165 cuerpos de víctimas provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca; solo 43 han sido identificados. El proceso de entrega se hace en coordinación con la Fiscalía. Las autoridades advierten que las labores de rescate podrían extenderse por días debido a las réplicas, que ya suman 96 —la mayor de magnitud 4,8— según el SGC, y recalcan la importancia de la unidad y la solidaridad para la reconstrucción del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales ciudades afectadas por el terremoto en Colombia y cómo avanzan las labores de rescate?

De acuerdo con datos de Asocapitales y los reportes oficiales, las ciudades más perjudicadas son Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, todas en alerta roja. Las autoridades continúan con las tareas de rescate, apoyadas por cuerpos especializados, militares y voluntarios, mientras que se mantienen medidas extraordinarias como toques de queda y suspensión de clases para facilitar la atención a los damnificados y la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno nacional para apoyar a los damnificados por el terremoto y cuáles son los principales retos en la recuperación?

El gobierno colombiano, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, declaró desastre nacional y estableció alivios económicos como el pago de servicios públicos por tres meses y subsidios de arriendo para quienes perdieron sus viviendas. También ha priorizado la reconstrucción de infraestructura crítica. Sin embargo, los principales desafíos siguen siendo la remoción de escombros, la identificación de víctimas y la restauración de servicios básicos en medio de constantes réplicas y daños estructurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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