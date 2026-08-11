Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Gobierno de Abelardo de la Espriella se prepara para declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica, reaccionando ante el devastador terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país el lunes 10 de agosto. De acuerdo con los reportes, el sismo ha dejado un balance trágico: un centenar de personas fallecidas, miles de heridos y un panorama de graves daños materiales en ciudades como Pereira, Cali, Quibdó y Manizales, según la información recopilada por distintos medios y fuentes oficiales.

Sigue a PULZO en Discover

El anuncio sobre este posible estado de emergencia fue hecho público el martes 11 de agosto por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Durante su intervención ante el Congreso de la República, el funcionario explicó que esta figura jurídica permitirá la adopción de medidas extraordinarias frente a la magnitud de la crisis. Además, Gómez Martínez comunicó que el Gobierno tramitará un préstamo de 450 millones de dólares estadounidenses ante el Banco Mundial, buscando asegurar recursos que permitan la atención inmediata y recuperación tras los daños del terremoto. El ministro estimó que estos fondos estarán disponibles antes de la finalización de la semana.

Adicionalmente, el Gobierno destinará el total de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para suplir las necesidades más urgentes que ha dejado el fenómeno sísmico, orientando dichos fondos a labores de atención, recuperación y reconstrucción. El ministro fue enfático al declarar que no habrá incremento de impuestos como consecuencia del desastre.

La declaratoria del estado de emergencia está prevista en el artículo 215 de la Constitución Política de 1991. Este mecanismo excepcional forma parte de los "estados de excepción", instrumentos a los que puede acudir el Ejecutivo frente a situaciones extraordinarias que alteren de manera grave el orden económico, social o ecológico, como ocurre en desastres naturales de gran escala. Para activar este recurso, el presidente debe expedir un decreto fundamentado y avalado por todos sus ministros, justificando claramente la necesidad de la declaración por la insuficiencia de las herramientas estatales regulares.

Cabe señalar que la emergencia otorga al Gobierno la facultad de expedir decretos con fuerza de ley, aunque solo sobre aspectos que guarden relación directa con la crisis. Estas medidas tienen carácter transitorio: pueden adoptarse por períodos hasta de 30 días, sin que en total superen los 90 días en un mismo año calendario. Entre las medidas contempladas se encuentra la posibilidad de modificar impuestos, aunque en esta ocasión no habrá modificaciones tributarias, según el ministro Gómez Martínez. Finalmente, las decisiones tomadas están sujetas al control de la Corte Constitucional y la supervisión política del Congreso, que puede revisar tanto las causas de la emergencia como las acciones adoptadas.

¿Qué es el estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia?

El estado de emergencia económica, social y ecológica es una figura prevista en el artículo 215 de la Constitución de 1991. Se usa solo en circunstancias graves e imprevistas como desastres naturales, permitiendo al Gobierno expedir decretos legislativos que tengan fuerza de ley para hacer frente a la crisis. Su duración máxima es de 30 días, prorrogable hasta 90 días por año, y todas las decisiones deben estar directamente relacionadas con el evento que motivó su declaración.

¿Qué efectos trae la declaratoria de estado de emergencia tras un terremoto en Colombia?

La declaración del estado de emergencia tras un terremoto en Colombia permite la adopción rápida de medidas excepcionales, como la reasignación de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la expedición de decretos para responder a la crisis. Además, faculta al Gobierno para tomar decisiones que usualmente requerirían trámites legislativos ordinarios, siempre bajo supervisión constitucional y del Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.