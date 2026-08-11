Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia permanece en emergencia tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado la mañana del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Este evento telúrico sacudió importantes ciudades del país como Pereira, Cali, Manizales y varios municipios del Chocó, causando una crisis sin precedentes y dejando, por el momento, al menos 234 personas fallecidas. De acuerdo con información publicada por El Diario, organismos de socorro y autoridades se mantienen desplegados en las áreas más perjudicadas, ampliando tareas de búsqueda, rescate y evaluación de los daños.

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En ciudades como Pereira, el panorama es especialmente alarmante. Aquí se reportan numerosos colapsos estructurales, viviendas destruidas y personas atrapadas entre escombros, mientras rescatistas y voluntarios trabajan sin descanso. Además de Pereira, las afectaciones han impactado Cali, Manizales, Quibdó, Armenia y otros puntos del occidente y el Eje Cafetero, sumando a la magnitud regional de la emergencia.

Las operaciones de rescate en Pereira se han prolongado durante largas jornadas, y los especialistas evalúan el estado de las edificaciones para establecer cuáles pueden seguir habitadas sin peligro. En paralelo, la situación en Manizales también resulta crítica: allí, de acuerdo con los aportes de las autoridades, al menos cinco personas han muerto, 112 resultaron heridas y 142 han sido trasladadas a albergues temporales. Se informa además de un alto número de viviendas dañadas, junto con afectaciones a instituciones educativas, hospitales e infraestructura pública.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha liderado la identificación de las víctimas fatales, recibiendo hasta el momento 160 cuerpos provenientes de las regiones más afectadas. El proceso de entrega a las familias y la divulgación de identidades progresa principalmente en departamentos como Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó. Las autoridades insisten en que estos reportes son preliminares y pueden cambiar, ya que las labores de rescate continúan y nuevas víctimas pueden ser halladas.

A esto se suma una alerta permanente por posibles réplicas, pues ya se han sentido nuevos eventos sísmicos en Chocó, incluyendo uno de magnitud 3,8 el martes siguiente. El Servicio Geológico Colombiano subraya que los terremotos no se pueden predecir y exhorta a la población a consultar únicamente fuentes oficiales. Mientras avanza la consolidación de datos, el país sigue sumido en tareas de búsqueda de sobrevivientes, restauración de servicios públicos y atención humanitaria urgente, en medio de una de las emergencias sísmicas más severas de los últimos años.

¿Cuáles son las ciudades más afectadas por el terremoto de 7,4 en Colombia?

De acuerdo con El Diario, las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto son Pereira, Cali, Manizales y diferentes municipios de Chocó, así como Quibdó y Armenia. En estos lugares se han registrado colapsos estructurales, viviendas destruidas, personas atrapadas entre escombros y centenares de afectados que han requerido refugio y atención médica.

¿Qué labores realiza Medicina Legal tras el terremoto en Colombia?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha recibido los cuerpos de las personas fallecidas provenientes de los departamentos más afectados y ha iniciado su identificación y posterior entrega a las familias. Según los reportes preliminares, Medicina Legal ha identificado y contabilizado decenas de víctimas, mientras avanza en la determinación de las identidades y actualiza los balances en cooperación con las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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