Por: Noticiero 90 minutos

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El toque de queda es una disposición temporal establecida por las autoridades para restringir la movilidad de personas y vehículos en determinados horarios y zonas, especialmente en contextos de emergencia o situaciones que amenacen el orden público. Esta medida se implementó recientemente en Cali, luego del fuerte sismo de magnitud 7,4 ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026. El terremoto generó graves daños en la infraestructura urbana y motivó a las entidades estatales a concentrar sus acciones en la atención de la situación crítica que vivió la ciudad, según información difundida por 90 Minutos.

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Durante el toque de queda, las restricciones impidieron la libre circulación de la ciudadanía. Sin embargo, se contemplaron excepciones para quienes cumplen funciones esenciales, como el personal médico, los organismos de socorro, la Fuerza Pública y demás trabajadores autorizados para atender la emergencia. Así, la medida permitía un tránsito más seguro y eficiente de ambulancias, maquinaria de rescate, bomberos y equipos especializados, que requerían movilidad constante entre los sectores perjudicados por el evento sísmico.

La Alcaldía de Cali reforzó la seguridad en las zonas más afectadas mediante la presencia activa tanto de la Policía como del Ejército. De acuerdo con declaraciones del mandatario local recogidas en diálogo con 90 Minutos, la ciudad retomará la medida de toque de queda en la noche del 11 de agosto. Aunque los detalles se definirán oficialmente en las próximas horas, la instrucción es que ciertas áreas sigan militarizadas, no solo para proteger edificaciones vulnerables al saqueo, sino también para evitar el acceso a lugares inseguros y propensos a nuevos colapsos estructurales.

Esta acción tiene como finalidad que los recursos de emergencia se empleen de manera estratégica, permitiendo la intervención prioritaria en puntos críticos y la reducción de riesgos para los habitantes. El mandatario enfatizó que, aunque no se trate únicamente de frenar la movilidad, restringir los desplazamientos nocturnos contribuye significativamente a salvar vidas y controlar la situación en una coyuntura tan delicada como la que atraviesa la ciudad tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se decretó el toque de queda en Cali tras el sismo de 2026?

La decisión de establecer un toque de queda en Cali fue adoptada por las autoridades locales luego de la emergencia provocada por un sismo de magnitud 7,4. El objetivo principal era garantizar la seguridad pública, facilitar la labor de los equipos de emergencia y prevenir actos de saqueo en edificaciones en riesgo, según informó 90 Minutos.

¿Qué excepciones contempla el toque de queda en Cali para la atención de la emergencia?

Durante la restricción de movilidad, el toque de queda permitió excepciones para personas vinculadas a servicios esenciales, como trabajadores de salud, organismos de socorro y la Fuerza Pública. Esta medida buscaba asegurar que quienes atienden la emergencia pudieran desplazarse sin impedimentos para apoyar las labores de rescate y atención a la población.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.