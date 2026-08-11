La búsqueda de Darío Patiño Rivera, padre del periodista y expresentador de Noticias Caracol José Fernando Patiño, se convirtió en uno de los casos más conmovedores tras el terremoto que golpeó a Cali.
El hombre, de 78 años, quedó atrapado entre los escombros del edificio Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri, una de las zonas más afectadas por la emergencia.
#11Ago #Colombia #Terremoto
“Busco en Cali a mi papá”: José Fernando Patiño continúa buscando a su padre tras el terremoto. 🙏🏻 El periodista sigue pidiendo ayuda para encontrar a Darío Patiño Rivera, de 78 años, quien permanece desaparecido luego del fuerte terremoto que sacudió… pic.twitter.com/wGQNWjeIru
— Reporte Ya (@ReporteYa) August 11, 2026Lee También
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José Fernando Patiño hizo un llamado urgente a través de sus redes sociales para pedir ayuda en el rescate de su padre. Según relató, familiares y vecinos comenzaron a retirar escombros mientras esperaban la llegada de los organismos de socorro.
El periodista aseguró que su padre habría dado señales de vida y que algunas personas escucharon su voz entre los restos de la estructura.
Horas después, Patiño regresó al lugar y agradeció las muestras de solidaridad de los ciudadanos que se han unido a las labores de búsqueda. “Posiblemente, mi padre está aquí”, expresó con esperanza y angustia.
La búsqueda ocurre mientras Cali enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años.
El balance citado registra 95 personas fallecidas, cerca de 949 heridos y al menos 239 atrapados. Equipos de rescate, unidades caninas y voluntarios continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes y atender a las familias afectadas.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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