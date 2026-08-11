La búsqueda de Darío Patiño Rivera, padre del periodista y expresentador de Noticias Caracol José Fernando Patiño, se convirtió en uno de los casos más conmovedores tras el terremoto que golpeó a Cali.

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El hombre, de 78 años, quedó atrapado entre los escombros del edificio Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri, una de las zonas más afectadas por la emergencia.

José Fernando Patiño hizo un llamado urgente a través de sus redes sociales para pedir ayuda en el rescate de su padre. Según relató, familiares y vecinos comenzaron a retirar escombros mientras esperaban la llegada de los organismos de socorro.

El periodista aseguró que su padre habría dado señales de vida y que algunas personas escucharon su voz entre los restos de la estructura.

Horas después, Patiño regresó al lugar y agradeció las muestras de solidaridad de los ciudadanos que se han unido a las labores de búsqueda. “Posiblemente, mi padre está aquí”, expresó con esperanza y angustia.

La búsqueda ocurre mientras Cali enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años.

El balance citado registra 95 personas fallecidas, cerca de 949 heridos y al menos 239 atrapados. Equipos de rescate, unidades caninas y voluntarios continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes y atender a las familias afectadas.

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