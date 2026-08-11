Por: Canal Uno

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La reconocida periodista y presentadora Rossy Lemos compartió un video en sus redes sociales en el que anunció que dejará temporalmente de perseguir la noticia para concentrarse en ayudar a las víctimas del fuerte sismo que sacudió al Chocó.

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Estoy en el aeropuerto de Cali y voy camino a Quibdó porque no me aguanté”, dijo Lemos.

La decisión se conoció luego de que la periodista fuera enviada a Cali para cubrir las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico. Sin embargo, Lemos manifestó que no se sentía tranquila mientras recibía constantemente alertas y nuevas noticias sobre lo que estaba ocurriendo en su ciudad.

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Desde que comenzó esta pesadilla he hecho mi trabajo en Cali (…) Al mismo tiempo, cada vez, me llega un reporte, un mensaje algo desde el Chocó me parte el alma y llegó un momento en el que entendí que yo no podía seguir viendo esto de lejos”.

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De acuerdo con la periodista, aunque su familia se encuentra sana y salva, muchas personas de su comunidad atraviesan una situación completamente diferente y necesitan ayuda.

Lemos también publicó imágenes de cómo quedó su casa en Quibdó, Chocó, tras el fuerte sismo que tuvo como epicentro el departamento.

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Entre lágrimas, la presentadora anunció que utilizará sus redes sociales para visibilizar las necesidades de quienes resultaron afectados y ayudar a quienes más lo necesitan en este momento.

La solidaridad ha sido indescriptible y yo desde Quibdó voy a tratar de mostrares lo que está pasando”.

Además, destacó la solidaridad que ha demostrado Colombia con las víctimas de la emergencia, pero hizo un llamado para que las ayudas no se detengan cuando la noticia deje de ser tendencia y continúen llegando a las familias que quedaron damnificadas.

Yo sí quiero pedirles un favor, una sola cosa y es que esta solidaridad, no duré lo mismo que dura una noticia”.

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