Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jhon Arias, futbolista oriundo del departamento de Chocó y actual jugador del club Palmeiras de Brasil, protagonizó un gesto solidario tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a la región, afectando gravemente a su tierra natal. El sismo, que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, ocasionó daños en varias zonas del país, pero golpeó con especial fuerza al departamento de Chocó. En Quibdó, capital departamental, se reportaron daños en diferentes edificaciones y la red hospitalaria local evidenció limitaciones para atender a los afectados, generando inquietud entre sus habitantes.

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En respuesta a la emergencia y consciente de las necesidades sanitarias que enfrentan las comunidades chocoanas, Arias, junto con su esposa, decidió destinar recursos propios para brindar ayuda directa. Según un mensaje compartido en redes sociales, el futbolista dispuso un avión que llegó durante la noche del lunes a Quibdó, transportando profesionales de la salud e insumos médicos cuyo objetivo es atender las diversas circunstancias de salud que surgieron tras el terremoto. Esta acción también fue confirmada por el propio Arias, quien explicó que el objetivo era apoyar a los afectados en un momento de especial dificultad.

Jhon Arias, cuya trayectoria deportiva incluye su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica, no dudó en hacer un llamado público a la solidaridad. A través de su mensaje, instó a las personas a unirse en apoyo de las familias damnificadas, enfatizando la gravedad de la situación e invitando a realizar aportes económicos, facilitando incluso cuentas habilitadas en Colombia y Brasil. Para quienes quieran contribuir a esta causa, se informó una cuenta de ahorros de Bancolombia con el número 09800005548.

La decisión del jugador sobresale por darse en medio de la crisis que afecta a su departamento de origen, marcando así un ejemplo de compromiso social más allá de su rol en el deporte profesional y reflejando el impacto que los líderes sociales y figuras públicas pueden tener en momentos críticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hizo Jhon Arias para ayudar tras el terremoto en Chocó?

Jhon Arias destinó recursos personales para trasladar en avión médicos e insumos sanitarios a Quibdó tras el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, brindando ayuda a la región más afectada y solicitando además donaciones económicas para las familias damnificadas.

¿Cómo pueden las personas apoyar la ayuda liderada por Jhon Arias en el Chocó?

De acuerdo con la información difundida por el propio Arias, quienes deseen sumarse a la causa pueden realizar sus aportes económicos mediante una cuenta de ahorros de Bancolombia número 09800005548, habilitada para recibir donaciones dedicadas a asistir a los afectados por el terremoto en Chocó.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.