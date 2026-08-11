Los primeros videos grabados en varias zonas del Chocó permiten dimensionar parte de la destrucción que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto. Las imágenes muestran viviendas destruidas, colegios afectados y calles con daños, mientras cientos de familias intentan recuperar algunas de sus pertenencias.

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Uno de los registros fue realizado en Bellavista de Ríosucio, donde se observa el estado en el que quedó una institución educativa. Las paredes de varios salones terminaron en el suelo y algunas zonas del colegio presentan daños que impiden que los estudiantes puedan regresar a clases en las condiciones actuales.

En ese mismo sector también se evidencian viviendas afectadas. De acuerdo con el reporte difundido desde la comunidad, cerca de 30 casas habrían sufrido algún tipo de daño, aunque la afectación varía entre unas y otras: algunas presentan daños parciales y otras quedaron completamente destruidas.

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Otro de los videos fue grabado en el barrio El Futuro 1, en Quibdó. Allí se observan varias viviendas reducidas a escombros y una estructura que se desplazó desde una zona elevada. También se aprecia el deterioro del terreno y de un sendero de concreto, afectado por el movimiento del suelo.

El barrio El Futuro n.° 1, en Quibdó, Chocó, muestra una de las caras más dramáticas del terremoto que vivió Colombia este lunes. Numerosas familias han perdido sus viviendas y medios de subsistencia, tras haber padecido gran angustia y pánico durante el momento del temblor. pic.twitter.com/gThhs7Q9Qm — MiOriente (@MiOriente) August 11, 2026

Las imágenes muestran a habitantes regresando a las zonas afectadas para intentar recuperar ropa, alimentos y otros objetos que quedaron entre los restos de sus viviendas. En ese sector también hay familias con niños y adultos mayores que perdieron sus casas.

La emergencia se extiende por buena parte del departamento. De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, 21 municipios presentan afectaciones y alrededor de 3.000 estructuras han sufrido daños. Entre las zonas más golpeadas aparecen Alto, Medio y Bajo Baudó, San José del Palmar y Quito.

En algunos municipios también se han reportado problemas con el servicio de energía eléctrica, las comunicaciones y las vías. En registros divulgados desde la zona incluso se observan grietas y desplazamientos del terreno en carreteras.

La Secretaría de Educación del Chocó suspendió las clases debido a los daños registrados en diferentes instituciones educativas. Mientras tanto, organismos de emergencia y autoridades avanzan en la evaluación de las afectaciones y en la atención de las familias damnificadas.

La Gobernación también habilitó puntos para recibir ayudas humanitarias, mientras se realizan los censos que permitirán establecer con mayor precisión el número de personas afectadas y las necesidades de cada municipio.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.