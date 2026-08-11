Por: Noticiero 90 minutos

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La emergencia generada por el sismo de magnitud 7,4 mantiene bajo alerta al departamento del Chocó, mientras las autoridades intensifican las labores de atención a las víctimas, búsqueda de personas y rescate. De acuerdo con el más reciente balance entregado por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba desde el Puesto de Mando Unificado, hasta el momento se reportan 13 personas fallecidas y 131 heridas, cifras que reflejan la magnitud del impacto que ha tenido este evento sísmico en la región. Según información revelada en el reporte, parte de los heridos continúa recibiendo atención en el sistema de salud del departamento, mientras que los casos más graves han sido trasladados a hospitales de mayor complejidad para la adecuada atención médica.

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Esta tragedia deja además cerca de 3.500 personas afectadas, muchas de ellas damnificadas por la pérdida de sus viviendas o daños en la infraestructura de sus municipios. Las autoridades están realizando evaluaciones para determinar qué edificaciones ya no son aptas para ser habitadas, al tiempo que se avanza en el censo de daños en edificios públicos y sectores de infraestructura clave. Uno de los puntos críticos en la atención de la emergencia es la búsqueda de cinco personas que continúan desaparecidas tras el evento. Respecto a esta situación, la mandataria afirmó que se han establecido dos puntos centrales de búsqueda, apoyados por cerca de 60 integrantes del Ejército Nacional desplegados en Quibdó, capital chocoana, con el objetivo de encontrar a estas personas lo antes posible.

Las operaciones de rescate cuentan con equipos especializados y la participación de dos unidades caninas entrenadas en la localización de personas, que trabajarán durante toda la noche en los sitios priorizados. Paralelo a estas acciones, la Gobernación del Chocó coordina esfuerzos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Sala de Crisis para definir las medidas que permitan brindar ayuda a las familias que lo han perdido todo. Entre las opciones contempladas están la apertura de albergues temporales y la asignación de alternativas de arriendo para garantizar techo a los damnificados.

También se evalúan los daños en las principales vías y se trabaja en el envío de maquinaria y equipos para facilitar el acceso y la ayuda humanitaria en las zonas más afectadas. La gobernadora resaltó la colaboración que viene de la Fuerza Pública, el personal médico y los voluntarios, asegurando el compromiso de no cesar en las tareas de búsqueda y apoyo hasta recuperar a todas las personas desaparecidas, según declaraciones difundidas por ella misma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales acciones de las autoridades en Chocó tras el sismo?

Según el balance entregado por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, las principales acciones comprenden la atención médica a los heridos, el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, el apoyo de unidades caninas, y la coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Adicionalmente, se evalúan los daños en la infraestructura y se implementan medidas como la habilitación de albergues temporales y alternativas de arriendo para los damnificados.

¿Qué significa que un hospital sea de tercer nivel en Colombia?

De acuerdo con la información del reporte, algunos heridos han sido trasladados a hospitales de tercer nivel, lo cual hace referencia a instituciones de salud con alta capacidad para atender casos de mayor complejidad, que cuentan con más especialidades médicas, equipos avanzados y servicios especializados, destinados a brindar atención integral en emergencias graves como la ocasionada por este sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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