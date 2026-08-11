Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El departamento de Risaralda ha declarado la urgencia manifiesta como mecanismo legal para atender con inmediatez la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió la región a las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto. De acuerdo con lo informado por El Diario, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la región del Pacífico, pero sus efectos se sintieron en los 14 municipios del departamento, incluida Pereira, dejando daños estructurales, afectaciones en infraestructura vial y dificultades en la prestación de servicios públicos esenciales.

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Frente a este panorama, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, después de una votación unánime, decidió declarar la calamidad pública en todos los municipios de Risaralda. Siguiendo este camino institucional, la Gobernación declaró la urgencia manifiesta, facultando a las entidades a adelantar procesos de contratación directa para comprar bienes, prestar servicios y ejecutar obras prioritarias que permitan responder de forma eficaz a las consecuencias inmediatas del desastre. Esta figura legal permite agilizar adquisiciones como suministros para asistencia humanitaria, habilitación de alojamientos temporales, uso de maquinaria pesada y realización de obras que mitiguen los riesgos derivados del evento.

El decreto especifica que estos contratos solo pueden responder a necesidades concretas relacionadas directamente con la emergencia. Para garantizar la transparencia, cada dependencia departamental involucrada debe sustentar y documentar las razones, antecedentes técnicos, diagnósticos de daños y presupuestos que ameritan cada proceso contractual. Además, todos los actos y documentos deberán ser remitidos a la Contraloría Departamental, entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre estos procesos, según lo dispuesto en el mismo decreto.

Como consecuencia del sismo, la Gobernación experimentó una contingencia tecnológica que interrumpió temporalmente sus sistemas de información y gestión documental. Por esta razón, el decreto de urgencia manifiesta fue expedido por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa inicialmente sin número consecutivo. La disposición prevé que, tras el restablecimiento de los sistemas informáticos, el documento sea incorporado al sistema institucional y se le asigne la codificación definitiva, garantizando así la validez formal y legal de la medida.

La urgencia manifiesta será aplicable desde la publicación del decreto y estará vigente mientras persistan las condiciones que motivaron la declaratoria. Para toda contratación bajo esta modalidad, la relación directa con la emergencia y la vigilancia por parte de la Contraloría son ineludibles, como mecanismo de control y garantía de buen uso de los recursos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la urgencia manifiesta declarada en Risaralda tras el sismo?

La urgencia manifiesta autoriza a la Gobernación y a las alcaldías de los 14 municipios de Risaralda a contratar directamente los bienes, servicios y obras que sean estrictamente necesarios para atender las consecuencias del sismo, sin pasar por los procesos habituales de licitación. Esta medida responde exclusivamente a las necesidades ocasionadas por la emergencia y se acompaña de regulación y control por parte de la Contraloría Departamental, según lo dispuesto por el decreto citado por El Diario.

¿Cuáles son los mecanismos de control para los contratos derivados de la emergencia en Risaralda?

Según el decreto expedido tras el sismo, todas las contrataciones bajo la figura de urgencia manifiesta deben estar justificadas y ligadas a la emergencia; además, la documentación, antecedentes y soportes de cada acción contractual deben ser enviados a la Contraloría Departamental. Esta entidad realiza control fiscal y seguimiento en tiempo real para garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos durante el manejo de la emergencia, como lo explicó El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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