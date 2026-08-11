Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira enfrenta una tragedia de gran magnitud tras el evento sísmico ocurrido recientemente, que ha dejado un saldo de 73 personas fallecidas, 85 heridas y 37 desaparecidas, según el más reciente balance entregado por las autoridades municipales y los organismos de socorro, de acuerdo con el reporte de El Diario.

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En materia de infraestructura, los efectos del sismo han sido devastadores: 66 edificaciones sufrieron colapso total y 26 presentan colapso parcial. Ante la magnitud de la emergencia, 247 rescatistas han sido desplegados en sectores priorizados de la ciudad para adelantar labores de búsqueda y rescate, entablando operaciones especialmente en los puntos con mayores niveles de afectación y en donde se presume puede haber personas atrapadas.

De acuerdo con Dayana Andrea Gómez Jiménez, directora de Gestión del Riesgo en Pereira, estos rescatistas provienen de distintas ciudades como Itagüí, Medellín, Bogotá, Cartago y Manizales, y trabajan en conjunto con la Cruz Roja y la Defensa Civil. La funcionaria recomienda a la ciudadanía utilizar exclusivamente las líneas oficiales para reportar personas desaparecidas y mantener la calma frente a la difícil situación, recordando que las autoridades y la Policía están atentos para recibir alertas, incluso ante las afectaciones en las comunicaciones.

Por su parte, Nataly Calderón Melo, directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, detalló que entre los sitios más afectados y actualmente intervenidos se encuentran La Lorena —donde cinco edificios colapsaron en una misma unidad residencial—, la Plaza de Bolívar, sectores centrales como Rincón de la Villa y lugares puntuales de las carreras 11, 7, 8 y la carrera 9 con calle 13. Otras zonas prioritarias son el Parque de Banderas, el Oxxo de Cataluña, el edificio El Trébol y el sector de Álamos. En este último sitio, tras horas de trabajo, fueron recuperados los cuerpos sin vida de tres personas.

El Cuerpo de Bomberos adelanta, además, una labor de marcación en las estructuras donde ya no es posible encontrar personas atrapadas, con el fin de optimizar los recursos de búsqueda y orientar el trabajo de los equipos de relevo.

Como medidas de contingencia, la Alcaldía suspendió las clases en todas las instituciones educativas y mantuvo el toque de queda la noche anterior. El transporte público colectivo sigue funcionando, reforzado por busetas y taxis; no obstante, los sistemas Megabús y Megacable están suspendidos por las afectaciones. La jornada de día sin carro sigue vigente, aunque se permite el uso de motocicletas.

La Cruz Roja ha habilitado una línea especial para reporte de personas desaparecidas: 316 478 1821. Asimismo, se dispuso de varios albergues en coliseos y parques para los damnificados, y continúan funcionando centros de acopio en distintas zonas para la recolección de ayudas humanitarias y atención veterinaria para los animales afectados. Las donaciones económicas se gestionan mediante la cuenta de la Sociedad de Mejoras de Pereira en Bancolombia.

La Alcaldía permanece en coordinación con organismos de emergencia y el Gobierno Nacional para atender la crisis y restablecer gradualmente los servicios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores más afectados por el sismo en Pereira?

Los barrios y sectores mayormente impactados por el sismo son La Lorena, la Plaza de Bolívar, Rincón de la Villa y varios puntos en el centro, en especial las carreras 7, 8, 9 y 11. También resultaron gravemente afectados el Parque de Banderas, el Oxxo de Cataluña, el edificio El Trébol y el sector de Álamos, donde se registraron víctimas fatales.

¿Qué ayudas y líneas de atención están disponibles para damnificados y desaparecidos en Pereira?

La Alcaldía y la Cruz Roja de Pereira habilitaron la línea 316 478 1821 para reportar personas desaparecidas. Existen varios albergues disponibles y puntos de acopio para ayudas humanitarias, además de atención veterinaria en Ukumarí para animales de compañía afectados. Las donaciones económicas pueden realizarse a la cuenta Bancolombia de la Sociedad de Mejoras de Pereira.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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