La vida del reconocido exreportero de Noticias Caracol Carlos Aponte dio un vuelco absoluto e impredecible en cuestión de segundos cuando el violento terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia y destruyó parte de la edificación donde se encontraban sus padres y su pequeña sobrina en la ciudad de Cali. Convertido ahora en el centro de la noticia que tantas veces le tocó reportar desde el otro lado del lente periodístico, el comunicador compartió en los micrófonos de Blu Radio los detalles más íntimos y desgarradores de la búsqueda desesperada que mantiene en vilo a toda su familia tras el colapso del complejo residencial ubicado en el sur de la capital vallecaucana.

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Con la voz entrecortada pero aferrado a la esperanza, el comunicador comenzó expresando su gratitud hacia la solidaridad ciudadana: “Primero agradecerles a todos los que se han sumado y han puesto el corazón. Es una situación muy lamentable para nuestra familia, somos muy unidos”. Recordando los fatídicos momentos previos a la tragedia, el periodista explicó cómo se dio la inesperada coincidencia familiar: “Mi hermana el domingo dejó a mi sobrinita de 10 años con mis papás, que son dos mayores y acababan de cumplir 51 años de matrimonio, estaban haciendo sus labores de abuelos cuidando y los coge el temblor. Parece que ellos se meten en el baño que queda al fondo y lo que nos dicen es que la caída del edificio se da hacia la zona del apartamento de nosotros y eso lo que ha generado es que muchas estructuras, vigas, no permitan que los rescatistas puedan llegar a ellos”.

De acuerdo con la información preliminar y el uso de tecnología especializada en las labores de rescate, Aponte entregó una luz de esperanza al revelar lo que marcan los equipos técnicos en la zona cero: “He visto cámaras térmicas donde aparecen 3 cuerpos con vida y otras dos manchitas que parecen ser las mascotas que lograron refugiarse con ellos”. Pese a la complejidad del terreno y al peso de las toneladas de escombros que obstruyen el paso de los socorristas, el exreportero afirmó con firmeza que “no perdemos la esperanza de encontrarlos con vida y que ojalá todas las familias que viven esto puedan salir adelante”.

En un pasaje profundamente reflexivo de su intervención radial, Aponte contrastó su rol habitual frente a los micrófonos con la dolorosa realidad que hoy enfrenta en carne propia: “Yo era el que preguntaba antes y ahora me están preguntando, es muy duro porque ya son los de uno y uno no quiere eso”. Asimismo, enfatizó en la necesidad de mantener la empatía colectiva: “Lo único que quiero expresar es que en estos momentos debemos ser solidarios y abrazarnos, lograr que por lo menos las personas se puedan encontrar, esto cambia las vidas de muchas personas, fueron 120 segundos que nos cambiaron la vida en un momentico”.

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Finalmente, el periodista rindió un conmovido homenaje a sus seres queridos resaltando la nobleza de su núcleo familiar: “Mi padre es un gran señor hermano, la crianza y la forma como ellos dos, Stella y Carlos, su trabajo ha sido una cosa que no tiene como explicarse, son personas de amor, buenas y si uno lo mira son personas que no deberían estar allí pasando estas situaciones”. Mientras continúan las labores de búsqueda en el sur de Cali, sus palabras se han convertido en el símbolo del dolor y la resiliencia de miles de colombianos afectados por la catástrofe.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.